藍營新北市長還卡一關？趙少康揭李四川高民調關鍵 喊話台中提名比照辦理

2026縣市長選舉將於11月底舉行，。農曆春節前，國民黨新北市長人選終於出爐台北市政府11日與與輝達就台灣總部落腳北士科T17、18基地完成簽約後，台北市副市長李四川隨即宣布將於月底請辭副市長一職，表示若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨共同找出「藍白合」的解方。對此，前中廣董事長趙少康細數李四川從政以來的經歷，表示其學工程出身的背景，正符合新北最需要的市長類型；趙少康更呼籲，國民黨台中市長人選的僵局，應參考新北的做好，推出最強人選，避免內耗。

藍綠新北市長選情方面，民進黨數月前已正式提名立委蘇巧慧；藍營方面，在現任新北市長侯友宜的協調下，原有意參選的新北市副市長劉和然退讓，料國民黨將在近期正式提名「重返新北」的李四川。對此，趙少康今（12）日在臉書表示，「李四川就是新北需要的人」，李四川歷練非常完整，曾任新北市副市長、高雄市副市長、行政院秘書長、國民黨秘書長，一路走來，都是非常專業、扎實的行政官員。

「李四川務實、會做事！」趙少康讚侯友宜、劉和然展現氣度

趙少康說，更重要的是李四川學工程出身，有務實、看數據、重效率、重成果、不譁眾取寵的特質，這正是現在新北市最需要的市長類型；這也是為何李四川的民調持續維持在高檔，因為大家看得到他會做事。尤其新北市幅員遼闊，很多地方建設需要推動、改善，這些都要靠一個真正懂工程、懂執行、懂管理的市長。趙少康提到，他也要肯定侯友宜和劉和然的氣度，願意站出來協調、最終選擇團結力挺李四川，展現顧全大局的態度，選戰從來不能只看個人，而是要看誰最有機會贏、誰最能帶領新北繼續向前。

「新北需要的是一個務實、能做事、會做事的市長，我相信李四川就是這樣的人，也期待藍白攜手合作，一起為新北找出最好的選擇！」趙少康表示，新北市長選戰還有一個關鍵，也就是藍白合後續的協調，歷經2024大選，大家都應清楚在野合作的必要，不能增加風險，而他相信民眾黨主席黃國昌有這樣的風度，願意遵守遊戲規則。文末，他特別點出，如今國民黨在台中市長人選提名也出現僵局，台中應好好參考新北的做法，早一點協調整合，推出最強人選，避免內耗，才能把戰力集中對外，贏得勝選。

