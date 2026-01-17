藍營新北市難整合? 綠議員曝"劉和然民調悄超車李四川"

政治中心／綜合報導

藍綠白爭新北市長選戰，民進黨的蘇巧慧早早起跑，近來也不斷跟藍營基層互動、拉支持，而藍白這邊仍為了"怎麼整合"傷透腦筋，台北市議長戴錫欽就透露，近來跑活動很常遇到蘇巧慧、蘇貞昌，擔心整合太久會讓支持者失去耐心。還有綠營議員透露，近來頻頻代替侯友宜出席行程的副市長劉和然，民調開始超車黃國昌跟李四川。

參加宗教活動，新北市副市長劉和然點燈祈福，他近來頻頻代表市長侯友宜出席活動拚接棒，綠營議員透露，他民調已後來居上。

新北市議員（民）山田摩衣：「侯友宜市長現在都帶著副市長劉和然，一直在基層上面跑，劉和然的這個民調，甚至已經贏過黃國昌，川伯的民調在我聽說的狀況下，已經逐漸可能都已經被超越。」

新北市副市長劉和然：「民調的部分都是參考啦，里長也在講熟悉市政的人，可以不用有空窗期，一棒接一棒的讓新北市持續地往前。」

聲勢越來越好，劉和然持續勤跑。國民黨在新北跟民眾黨談藍白合之前，得先確定李四川、劉和然誰代表，台北市議長戴錫欽示警，整合拖太久，基層會失去耐心。

台北市議長戴錫欽（1.16）：「（對）很多藍營或中間選民（來說），蘇巧慧也不是太惹人討厭的情況下，她如果三顧茅廬不斷跟人搏暖互動，萬一人家在你沒整合之前鬆口了，等到你整合出即便是他喜歡的，人家可能已經答應別人那就來不及了，雖然李四川看起來之前的民調是有領先的，可是這個領先正因為我們還沒有整合完成，而蘇巧慧動作非常積極，所以那個差距有在縮小，（有在縮小）有有在縮小，的確有在縮小。」

外界關注藍營何時協調李四川、劉和然代表國民黨。（圖／民視新聞）





戴錫欽透露蘇巧慧挖藍營牆腳，此消彼漲，連李四川都不完全穩了。

台北市副市長李四川：「（戴錫欽說要整合加快），（不然蘇巧慧勤跑藍營會被挖牆腳），黨有黨的機制我尊重黨該有的機制。」

新北市副市長劉和然：「他們最擔心的其實是怕說，會不會因為有競爭而造成不團結，節奏的部分可以請市民朋友稍微放寬心的是，國民黨一定是個團結的政黨。」

藍營還在為了人選傷腦筋，綠營的蘇巧慧已經進入選戰節奏。（圖／民視新聞）





民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我們都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，走遍新北市的每一個區塊，讓更多的人看到蘇巧慧，大家不分黨派不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力。」

綠營搶占先機拚翻轉、藍白怕又分裂，整合的特別謹慎，新北選戰越打越熱鬧。

