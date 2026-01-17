政治中心／綜合報導

藍綠白爭新北市長選戰，藍白為了"怎麼整合"傷透腦筋，台北市議長戴錫欽就透露蘇巧慧跑很勤、跟李四川的差距在縮小，擔心整合太久會讓支持者失去耐心。還有綠營議員透露，近來頻頻代替侯友宜出席行程的副市長劉和然，民調開始超車黃國昌跟李四川，而蘇巧慧參加活動時，也要重申"爭取為市民服務"。

參加慈善公益活動，和民眾合影，民進黨新北市長參選人蘇巧慧關心弱勢、也拚一個服務全體市民的機會。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「就跟未來要當新北市長一樣，我們的工作就是聚合大家的資源，這樣的態度也是我未來希望，能夠為新北市貢獻的角度。」

蘇巧慧搶跑的同時，藍白仍煩惱怎麼整合李四川、劉和然、黃國昌，綠營議員透露，聽說劉和然民調大有起色。

新北市議員（民）山田摩衣：「劉和然一直在基層上面跑，（民調）甚至已經贏過黃國昌，川伯的民調在我聽說的狀況下，已經逐漸可能都已經被超越。」

新北市議員（國）林金結：「山田摩衣她是民進黨，她不要見縫插針，要製造我們恐慌跟紛亂，（我看到的民調）基本上一模一樣，李四川遙遙領先。」

藍白仍在整合李四川、劉和然、黃國昌。（圖／民視新聞）





藍營議員強調他們看到的數據，都是李四川大贏，劉和然說，民調都是參考。

新北市副市長劉和然：「民調的部分都是參考啦，里長也在講熟悉市政的人，可以不用有空窗期，讓新北市持續地往前。」

民眾黨主席黃國昌：「劉和然副市長非常優秀，中國國民黨如果派劉和然副市長的話，我一定會跟他進行君子之爭。」

藍營新北布局，還得等李四川把輝達落腳北市收尾，時間可能在農曆年後，台北市議長戴錫欽示警，整合不能拖太久。

戴錫欽喊話，新北整合不能一直拖。（圖／翻攝品觀點。）





台北市議長戴錫欽（1.16）：「（對）很多藍營或中間選民（來說），（蘇巧慧）她如果三顧茅廬不斷跟人搏暖互動，萬一人家在你沒整合之前鬆口了，雖然李四川看起來之前的民調是有領先的，可是這個領先正因為我們還沒有整合完成，而蘇巧慧動作非常積極，所以那個差距有在縮小。」

戴錫欽透露蘇巧慧不斷追趕，李四川並非穩贏。

台北市副市長李四川：「（戴錫欽說要整合加快），我尊重黨該有的機制。」

新北市副市長劉和然：「他們最擔心的其實是怕說，會不會因為有競爭而造成不團結，國民黨一定是個團結的政黨。」

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們都把長跑當成短跑，走遍新北市的每一個區塊，讓更多的人看到蘇巧慧，大家不分黨派不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力。」

綠營搶占先機拚翻轉、藍白怕又分裂，整合的特別謹慎，新北選戰越打越熱鬧。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：藍營新北市難整合? 綠議員曝"劉和然民調悄超車李四川"

