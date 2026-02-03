藍營新北提名大戲！ 劉和然回應「李劉會」：一切聽黨的

國民黨新北市長選舉提名人選持續懸而未決，外界關注新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川何時會面協調。劉和然3日受訪時表示，目前所有程序與節奏均由國民黨新北市黨部統籌控管，時間安排相當明確，最終目標是在農曆年前完成相關作業，至於會面的時間、地點、是否公開進行等細節，都會尊重黨部的決定與安排。

新北市副市長劉和然。（資料照／中天新聞）

針對外界關注的「李劉會」，劉和然指出，地方黨部對整體時程的掌握很清楚，中間如何約定會面、如何進行等安排，都必須配合黨部的節奏與機制。新北市長侯友宜也表示，目前一切按照既有步驟穩定前進，會找到適合的人選讓市政更好。

對於國民黨新北市黨部主委黃志雄、前中廣董事長趙少康日前對李四川表達不錯評價，劉和然回應，在選舉階段每個人的意見表達都應予以尊重，這是民主機制中最成熟的部分。他也轉述，黃志雄昨日已透過管道與他打招呼說明，相關談話是在特定主題下針對國民黨被提及人選進行分析，並非以主委身分發表立場。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

劉和然強調，黃志雄主委在處理現階段的提名機制非常公平，他個人也很清楚身為主委必須保持中立。選舉是一時的，重要的是如何讓新北市越來越好，國民黨這幾年的執政成果獲得市民肯定，包括新泰塭仔圳重劃區、五股垃圾山變夏綠地等政績，因此應按照自己的節奏前進，不要因外在討論或對手的節奏而打亂步伐。

劉和然也提到，國民黨支持者與黨員同志有些擔心，對今年底選舉其實是好的，各縣市選戰都不是想像中那麼簡單，大家要一步一腳印，目標始終一致，就是把想要經營的城市經營好，這才是從政最大的目的。他強調，新北市近年能推動多項長期未解的問題，都是在市長帶領下由團隊持續努力推進，解決問題不只要提出方法，更需要面對問題的勇氣。

國民黨新北市黨部主委黃志雄。（資料照／中天新聞）

談到個人近期規劃，劉和然表示，會在臉書分享一些個人看法，前陣子回到故鄉彰化竹塘鄉、就讀小學與國中的二林鎮走訪，這幾天也會前往師大畢業後第一個服務的地方蘆洲國中，到蘆洲看看，讓新北市民知道有一群夥伴持續默默為這座城市努力。他也提到，新北市政建設不會因為選舉討論而有任何停歇，今日仍隨市長視察社會住宅進度，新北市軟硬體建設都持續推動。

