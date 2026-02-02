藍營新北母雞喬不攏？黃志雄曝李劉共識 2／15以前拍板

新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪指出，黨部曾就市長選舉開內部密會，開會前有徵詢過台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然意見，也有公布會議結果，確定「不是協調就是初選」，2月15日以前一定會確定參選人。（資料照，柯毓庭攝）

國民黨新北市長2026參選人至今未定，新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪指出，黨部曾就市長選舉召開內部會議，開會前有徵詢過台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然意見，也有公布會議結果，確定「不是協調就是初選」，2月15日以前一定會確定參選人。

黃志雄受訪透露，2月初就市長選舉的部分，有召開內部會議做決議，就是過年前一定會確認人選，過程中以協調為主，若真的出現意見相左，才不排除進入到初選的階段，但確定就是在2月15日以前一定會確定人選，開會前也有徵詢過目前的熱門人選李四川與劉和然意見，會議結果也有公布，目前的節奏基調就是如此，「不是協調就是初選」。

廣告 廣告

黃暐瀚問到外界關注的「李劉會」，黃志雄表示，過程中很多溝通，考量雙方都是副市長，有公務要推動，強調「不急於哪一天見面」，也對於是否兩人真的會見面、抑或是透過其他管道間接討論，黃志雄語帶保留表示「目前就是過年前確定人選」，還是要考量兩位副市長有各自的公務，因此不排除任何可能。

黃暐瀚也問到，「李劉會」屆時會有誰出席、黃志雄本人是否會參與？黃志雄強調「協調不會只有我」，指出新北市長侯友宜是重中之重，扮演協調很重要的身分，絕對是主要協調者之一。

【看原文連結】