藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導
匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。
國民黨新北市議員林金結在《頭家來開講》節目中表示，民進黨的蘇巧慧現在勤跑行程，而國民黨也在中常會請主席開始啟動選戰相關行程，我認為對李四川來說，在輝達事件處理完之後，「農曆年前宣布，過完年後開始投入選新北的行程」，輝達備忘錄應該農曆年前就會簽完，然後預估十月左右會動工，林金結更提到，我們這些小雞也期盼李四川能夠按照，以前侯友宜3月1日開始投入選舉，「3月1日投入選舉，這是一個最剛好的時間點」。
原文出處：處理完"輝達"就參選！林金結：李四川3/1宣布最好！
更多民視新聞報導
不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
其他人也在看
《政治》放手川伯戰新北 蔣：選舉還很久
【時報-台北電】2026新北市長選舉升溫！在北市府與新壽21日完成解約、立院同日修《地制法》通過「李四川條款」後，傳出台北市副市長李四川將可放手參選新北市長；對此，台北市長蔣萬安及李四川22日不約而同笑回「現在離選舉還很久」，李也表明黨若一定要他承擔，他不排斥。綠營方面，賴清德總統、副總統蕭美琴22日各自前進新北，拉抬綠委蘇巧慧參選新北市長聲勢，為賴蕭首度於公開場合為蘇發聲助選。 北市府21日傍晚宣布與新壽完成合意解約協議，外界解讀李四川任務告一段落，即將出戰新北市長選舉，加上立院21日通過「李四川條款」，蔣萬安昨出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，被問及「分手」新壽、何時「放手」李四川？蔣笑回，離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。李四川昨受訪也說，其實時間還很久，「但如果黨一定要我承擔，我不排斥」。國民黨台北市議員曾獻瑩說，「越慢放川伯越好」，先讓李四川把輝達搞定，再帶此政績參選新北市長。 新北議會國民黨團書記長王威元說，李四川擔任雙北或高雄市副市長，往往被肯定擅長處理重大市政危機，因此李參選新北是「讓人安心的選擇。」目前黨內布局未定，新北副市長劉和然民調時報資訊 ・ 5 小時前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 1 小時前
張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者
高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見...信傳媒 ・ 4 小時前
蘇巧慧喊新北耶誕城「兩方向」調整 侯友宜說話了
即時中心／顏一軒、李美妍報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今（21）日表示，未來新北耶誕城可在板橋「多點齊辦」或在各區「輪辦」等方向，都能納入考量，也很高興新北市政府從善如流。對此，新北市長侯友宜稍早回應，耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，本週末有運動相關的主題，歡迎市民歡喜來耶誕城踴躍參加。民視 ・ 1 天前
若當選市長「廢掉新北耶誕城」？ 蘇巧慧：盼明年可以不一樣
即時中心／顏一軒、陳治甬報導已舉辦15年的新北耶誕城，由於活動期間常導致附近交通問題，因此包含多點輪替、擴大舉辦等方向，都成為近期討論的熱議話題。對此，民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今（21）日表示，未來到底是在板橋「多點齊辦」或在各區「輪辦」，都可以進行開放式的討論，很高興新北市政府從善如流，盼明年的耶誕城應該可以有點不一樣。民視 ・ 1 天前
2026年新北市長最新民調出爐！李四川大勝蘇巧慧10%
2026新北市長選戰，民進黨日前拍板由立委蘇巧慧出馬，藍白陣營的動向與布局引發關注。最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川領先蘇巧慧10個百分點。中天新聞網 ・ 1 天前
放手川伯戰新北 蔣：選舉還很久
2026新北市長選舉升溫！在北市府與新壽21日完成解約、立院同日修《地制法》通過「李四川條款」後，傳出台北市副市長李四川將可放手參選新北市長；對此，台北市長蔣萬安及李四川22日不約而同笑回「現在離選舉還很久」，李也表明黨若一定要他承擔，他不排斥。綠營方面，賴清德總統、副總統蕭美琴22日各自前進新北，拉抬綠委蘇巧慧參選新北市長聲勢，為賴蕭首度於公開場合為蘇發聲助選。中時新聞網 ・ 9 小時前
黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
參選2026？凌濤：地方盛傳鄭文燦接觸樁腳
[NOWnews今日新聞]媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，鄭卻透過綠議員反駁，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，桃園市議員凌濤今（23）日直言，「鄭文燦參選2...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
李登輝「明德小組」防大國誤判 林碧炤：告訴美日台灣要推民主化
台灣在1995年、1996年面臨兩次中國飛彈危機，時任總統李登輝批准成立「明德專案小組」因應。時任國安會副秘書長的林碧炤昨天出席「2025年李登輝紀念學術討論會」表示，明德專案小組最主要的目的是告訴美國、日本，台灣政策要推動民主化，沒有所謂的台灣獨立，也沒有要改變現狀。自由時報 ・ 7 小時前
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝
台中球棒隊！ 逢甲商圈居酒屋「6打3」 打完繼續喝EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鄭文燦「心如止水」否認回鍋參選 凌濤：無風不起浪
外傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，民進黨桃園市議員昨（22）日轉述鄭文燦的回應，提到「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」，國民黨議員凌濤今指出，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，一切還是要看黨主席賴清德的態度，但無論如何，藍營都不能以逸待勞，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」自由時報 ・ 4 小時前
胡佛研究員：李登輝訪美 導致美台關係失衡
國史館與李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭表示，1995年李登輝訪問康乃爾，導致美國檢討對台政策；美國國安會亞太事務主任蘇葆立認為，讓李訪美，已讓台美關係「失去平衡」，華府主政者認定，一旦兩岸發生衝突，把美國推下水，將導致無法預測的嚴重後果。中時新聞網 ・ 9 小時前
總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台
（中央社記者溫貴香台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。中央社 ・ 14 小時前
TPBL／故意在IG標李愷諺！球迷三字經辱罵他全家 國王完整截圖準備提告
新北國王22日作客台啤永豐雲豹，決勝節因林彥廷發球失誤讓雲豹逆轉戰局，最終李愷諺也沒有投進追平分，讓過王101：103吞下2連敗，不料賽後竟有球迷在IG用三字經等惡意字眼辱罵李愷諺，國王球團隨後立刻發表聲明，「已完整截圖相關證據，必要時將依法追究。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前