藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！

論壇中心/綜合報導



匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。

＜更多內容請看影片連結＞

國民黨新北市議員林金結在《頭家來開講》節目中表示，民進黨的蘇巧慧現在勤跑行程，而國民黨也在中常會請主席開始啟動選戰相關行程，我認為對李四川來說，在輝達事件處理完之後，「農曆年前宣布，過完年後開始投入選新北的行程」，輝達備忘錄應該農曆年前就會簽完，然後預估十月左右會動工，林金結更提到，我們這些小雞也期盼李四川能夠按照，以前侯友宜3月1日開始投入選舉，「3月1日投入選舉，這是一個最剛好的時間點」。

廣告 廣告

原文出處：處理完"輝達"就參選！林金結：李四川3/1宣布最好！

更多民視新聞報導

不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人

柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」

新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了

