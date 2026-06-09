藍營新北議員江怡臻不選了 她的下一步引起方熱議
〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市議員第8選區的現任議員、黨中央發言人江怡臻，但她今天下午無預警拋出「不選了」的震撼彈，引起地方政壇熱議；地方人士分析說，第8選區下屆減少一席、民眾黨提名吳亞倫參選，江怡臻的退選，於黨、於私、於選區結構均不令人意外，推測她未來可能先加入新北市長參選人李四川的輔選團隊，或到黨中央接任文傳會、出任2028年不分區立委等。
江怡臻的形象清新、口條便給，她常以凌厲攻勢針砭時事、為黨辯護，原被看好今年底可望順利連任第3屆，今天突然丟出「不選了」的震撼彈，在地方引起熱烈討論。
記者也詢問江怡臻的勁敵、同是第8選區的民進黨市議員卓冠廷看法，卓冠廷僅表示：尊重跟祝福。
另一名熟悉選情的在地人士指出，國民黨主席鄭麗文或許可能答應江怡臻，列入2028不分區立委名單，地方也盛傳江怡臻將接任李四川競辦的發言人，今年底若李四川當選市長，也可能進入新北市府小內閣；地方人士並說，江怡臻的議員選舉票數，2018年拿到4萬2582票的高票，但2022年跌至1萬9409票，也反映她的選情並沒有外界評估的這麼樂觀。
地方人士推測，江怡臻卸任後可能有更好的發揮機會，目前擔任國民黨發言人，未來有可能接任前國民黨文傳會主委尹乃菁的棒子；她曾列不分區立委名單第21位，2028年的排序有可能再往前。
至於選區結構，地方人士說，第8選區的土城、樹林、三峽、鶯歌區，今年應選名額減少1席，地方討論「誰退選」時大多聚焦國民黨、民眾黨的藍白陣營，民眾黨在該區提名吳亞倫參選，國民黨現任議員林金結、洪佳君都實力強勁，市議員呂家愷是侯家軍，3人都沒有退選可能，原本的藍營市議員黃永昌雖然資格未定，也可能以無黨籍參選，從江怡臻第1、2任得票數的落差來看，如今的退選安排，從藍白結構來解讀也很合理。
至於2028的區域立委選舉，地方人士分析說，江怡臻如要競選該區立委，她在黨內恐怕難勝林金結，如果爭取不分區立委，那參加這次市議員選舉等於「多選」，不如禮讓黨內人士更可廣結善緣。
更多自由時報報導
藍營新北議員江怡臻 突拋放棄爭取連任震撼彈
突拋不爭取連任震撼彈 江怡臻：於公於私考量許久
李四川去三重「這樣唸」惹怒在地人 張之豪：連三重的台語都講錯
先人托夢沒收到紙錢？林燕祝：量能不足集中半年燒不完
其他人也在看
喝無糖仍變肥！研究揭「1飲品」恐傷心血管 大腦戒不掉甜
不少人為了減重，選擇喝無糖、零卡飲料，卻發現體重遲遲沒有下降。營養師錢靜蓉指出，隨著健康意識提升，市面上出現許多以代糖取代糖的飲料選擇。然而，無糖並不代表健康，過度依賴代糖飲品，可能讓大腦持續渴望甜味刺激，甚至出現吃完正餐，還想再吃甜點的情況，且長期大量攝取代糖，可能導致體重增加、心血管疾病等。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
月賺8萬只能算小咖！冷氣師傅揭「月薪破10萬」真相…網友嚇壞：不敢賺
夏天是冷氣裝修旺季，行程滿檔的冷氣師傅，薪水可觀。有民眾分享近期聽到冷氣師傅的月薪，讓他吃了一驚，月薪8萬只能算小咖，正常都是月入10萬以上，讓他驚呼「有種入錯行的感覺」，也好奇為什麼「裝冷氣這麼賺？」文章曝光引發熱議，也釣出許多冷氣師傅揭密，坦言高薪代價不小，除了有嚴重的職業傷害風險，工作期間一不小心就小命不保。
驚！調查：國中女生心情差多先找「它」 過半學生待房間比出門更快樂
AI時代來臨，孩子愈來愈習慣和機器對話，卻可能離真實人際關係愈來愈遠。《親子天下》今（9）日公布「2026國中小學生萬人調查」，發現超過半數學認為待在房間滑手機、追劇或打電動，比和朋友出門更快樂放鬆；當心情不好時，更有60%學生會向AI傾訴，其中國中女生高達73%。調查也顯示，感到壓力大、不喜歡上學的學生比例已連續3年攀升，顯示AI普及之際，孩子的孤單感與焦慮感也同步增加。
台積電副總申報贈與500張股票！市值估逾11億 受贈人身分未公開
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台積電（2330）股價屢創新高，高層持股異動也受到市場關注。根據公開資訊觀測站最新資料，台積電廠務副總經理莊子壽於8...
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
「法拉利姐」奇蹟美照！大變韓系波浪長髮甜妹 網驚：看成全智賢
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導網紅「法拉利姐」張婷婷過去以詼諧形象活躍社群，常演出誇張的搞笑風格令人印象深刻，近年則應時下風潮轉往直播圈發展。昨...
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
「誰是市長搞不清楚！」遭點名去加班別只打卡！與二綠議員對槓 殷瑋嗆：沒有去過的人要求我？
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市議會今（9）日進行市政總質詢，民進黨議員何孟樺針對蔣市府推動「無菸城市」政策的人力配置與基層超時工作問題提出質...
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
秀英「愛情長跑14年」卻離別收場！鄭敬淏昔喊「拿視帝再結婚」親曝分手原因
韓國長壽女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏穩交14年，一直都是韓國娛樂圈出了名的甜蜜情侶檔，沒想到近日卻被眼尖的網友發現，2人悄悄在IG上互相取消追蹤，引發分手傳聞。不料，秀英經紀公司也在稍早前發聲證實分手一事，讓消息曝光後頓時登上韓國論壇、微博熱搜排行榜。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
運將「0股在手」見崩盤超嗨！486問實情嗆：你在仇富
財經中心／綜合報導台股近期波動劇烈，牽動無數投資人的敏感神經，不過在市場哀鴻遍野之際，竟然有人因為「股市崩盤」而興高采烈。網紅電商企業家「486先生」陳昶旭8日就在社群平台分享一段搭乘計程車時有趣經歷，運將一見到他就興奮喊「（台股）跌快3千點了，應該還會繼續跌」，486先生一問才發現司機並沒有買股票，並好奇反問「你是在爽什麼？」。486先生聽完對方的回答後直言：「你就是在仇富啦」，沒想到對方當場愣了一下，並承認「有的人一夜致富」確實讓他很不甘心。
4秒連爆11次! 新竹便當店疑瓦斯外洩氣爆奪2命
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市高翠路一家便當店，（9）日凌晨疑似瓦斯外洩引發氣爆，短短4秒至少發生11次爆炸，巨大威力重創整條街，造成兩死兩傷。住三樓的便當店員工受傷，隔壁麵包店的夫妻檔也在睡夢中慘遭倒塌磚牆壓死。據了解，便當店今年初才開幕，一樓堆放四瓶瓦斯桶，加上天然瓦斯管線，氣爆原因仍需進一步釐清。