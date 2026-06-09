藍營新北議員江怡臻不選了 她的下一步引起方熱議

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地方人士分析認為，江怡臻(白衣者)退選今年市議員選舉，於黨、於私、於選區結構均不意外。(記者黃子暘攝，資料照)

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨新北市議員第8選區的現任議員、黨中央發言人江怡臻，但她今天下午無預警拋出「不選了」的震撼彈，引起地方政壇熱議；地方人士分析說，第8選區下屆減少一席、民眾黨提名吳亞倫參選，江怡臻的退選，於黨、於私、於選區結構均不令人意外，推測她未來可能先加入新北市長參選人李四川的輔選團隊，或到黨中央接任文傳會、出任2028年不分區立委等。

江怡臻的形象清新、口條便給，她常以凌厲攻勢針砭時事、為黨辯護，原被看好今年底可望順利連任第3屆，今天突然丟出「不選了」的震撼彈，在地方引起熱烈討論。

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記者也詢問江怡臻的勁敵、同是第8選區的民進黨市議員卓冠廷看法，卓冠廷僅表示：尊重跟祝福。

另一名熟悉選情的在地人士指出，國民黨主席鄭麗文或許可能答應江怡臻，列入2028不分區立委名單，地方也盛傳江怡臻將接任李四川競辦的發言人，今年底若李四川當選市長，也可能進入新北市府小內閣；地方人士並說，江怡臻的議員選舉票數，2018年拿到4萬2582票的高票，但2022年跌至1萬9409票，也反映她的選情並沒有外界評估的這麼樂觀。

地方人士推測，江怡臻卸任後可能有更好的發揮機會，目前擔任國民黨發言人，未來有可能接任前國民黨文傳會主委尹乃菁的棒子；她曾列不分區立委名單第21位，2028年的排序有可能再往前。

至於選區結構，地方人士說，第8選區的土城、樹林、三峽、鶯歌區，今年應選名額減少1席，地方討論「誰退選」時大多聚焦國民黨、民眾黨的藍白陣營，民眾黨在該區提名吳亞倫參選，國民黨現任議員林金結、洪佳君都實力強勁，市議員呂家愷是侯家軍，3人都沒有退選可能，原本的藍營市議員黃永昌雖然資格未定，也可能以無黨籍參選，從江怡臻第1、2任得票數的落差來看，如今的退選安排，從藍白結構來解讀也很合理。

至於2028的區域立委選舉，地方人士分析說，江怡臻如要競選該區立委，她在黨內恐怕難勝林金結，如果爭取不分區立委，那參加這次市議員選舉等於「多選」，不如禮讓黨內人士更可廣結善緣。

地方人士分析認為，江怡臻(右一)退選今年市議員選舉，於黨、於私、於選區結構均不意外。圖為第8選區國民黨市議員質詢爭取大巨蛋落腳樹林。(記者黃子暘攝)

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