藍營新北議員預計提36席 力拼34席過半 這兩區恐需初選

新北市議會。（柯毓庭攝）

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪，透露藍營預計在2026新北市議員選舉提名36席，其中汐金萬、永和選區，因為新人多可能要進入初選，並針對民眾黨提名議員表示大方向就是「席次極大化」，藍營往36席努力、民眾黨往3席成立黨團努力，互不影響。

黃志雄指出，國民黨目前在新北擁有32席次，預計此次選舉提名36席，以議會過半、34席次為努力方向，因為山地原住民、平地原住民議員各增加一席次，至於要初選的地區，由於汐金萬地區有3名新人有意參選、永和地區有2名新人有意參選，預計這兩區會先進行協調，但很有可能因協調不成進入初選。

黃暐瀚提問指出，民眾黨表態要在新北提名11席，是否會引發藍營議員焦慮，以及若台北市副市長李四川代表藍營出征新北市長，是否同意他幫民眾黨議員站台？對此黃志雄表示，席次極大化是一個大方向，如果贏了市長、議會不過半，市長推動市政會辛苦，因此不管誰出線選新北，藍營未來一定都會全力輔選、推動藍白小雞。

黃志雄也分析，民眾黨在新北市的議員席次增加「我覺得是必然」，3席以上就可以成立黨團，因此民眾黨往黨團方向努力，他認為是有機會的，但想要11席上有困難，白營往3席走、藍營往34席走「互不影響」。

黃志雄分析指出，國民黨議員地方經營久、基礎深，多數是連任，與民眾黨選情不盡完全相同，反而讓選票極大化，因為藍營在年輕選民中選票不好拿，民眾黨或許更多年輕人支持，選戰結構性來看，藍白一起努力讓席次極大化、才能支持未來共推市長，這才是關鍵。

