藍營新北議員齊聚青年營隊 分享從政甘苦

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】由泛藍議員組成的「新藍圖連線」於本周末舉辦兩天一夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，超過40名來自各縣市的學員趁假日為自身修習公共事務學分，與議員蔡淑君、白珮茹、陳偉杰、宋雨蓁、呂家愷輕鬆互動，活動並邀請立委葛如鈞、陳菁徽分別以「AI世代下的政策變革」、「政治人物化身KOL」為題，帶領學員從科技專業及社會影響力視角，深度剖析未來治理的創新思維。

新北市議員白珮茹勉勵有志從政的青年必須發自內心想要成為人民代言人，平日就要多和人接觸，瞭解百工百業想法。（圖/新藍圖連線提供）

白珮茹以守護東北漁場及爭取汐東線捷運兩案為例，透過影音記錄分享自身如何與選區民眾溝通，成功透過環評程序公聽會避免風電廠商影響漁民生計，更走上街頭向中央爭取拖延已久的汐東線捷運，白珮茹議員強調，基層民代雖然辛苦，但付出心力之後換來民眾安居樂業十分值得，勉勵有志從政的青年必須發自內心想要成為人民代言人，平日就要多和人接觸，瞭解百工百業想法。

廣告 廣告

新北市議員蔡淑君分享自己在林口連任五屆的心路歷程。（圖/新藍圖連線提供）

蔡淑君則分享自己在林口連任五屆的心路歷程，服務的林口民眾從過去的三萬成長到如今超過十三萬，但一路走來始終如一，手機24小時從不關機，從line到粉絲專頁和臉書地方社團都是親自經營，選舉補助款全數捐出做為弱勢兒童教育用途，每天工作日常就是跑行程和彙整服務案件，不少市府同仁都表示「淑君阿姨對地方建設的掌握連研考會都佩服讚嘆」，蔡淑君強調「心態對了、事情就能做對！能為選區家人們服務就很開心！」，現場更展示了各大社區服務逐一詳盡表列的資料，讓學員大開眼界、掌聲連連！

新北市議員陳偉杰從自身經歷向學員娓娓道來，從政以來積極學習政策研析與紮根永和服務基層。（圖/新藍圖連線提供）

陳偉杰從自身經歷向學員娓娓道來，無論是在立法院「林德福學校」擔任國會助理時，積極學習政策研析與紮根永和服務基層，最後得到黨中央徵召來到包山包海管最寬的台灣頭北海岸選區，自己一路走來並不輕鬆，尤其淡水八里三芝石門地區幅員遼闊，即便一天十數個行程、努力親近選民加強互動，還是會被民眾開玩笑「比較常在電視看到你」，陳偉杰也向學員強調十分感謝自己的服務團隊，因為同仁齊心合力，才能兼顧基層會勘跑攤、議會問政及參與政論節目針對時事說明政黨立場。

廣告 廣告

新北市議員宋雨蓁向學員說明擔任平地原住民議員的重要性。（圖/新藍圖連線提供）

宋雨蓁則向學員說明擔任平地原住民議員的重要性，尤其是讓原民權益更加受到重視，是進步城市的重要象徵，自己全新北29區都要跑，但在所有議員的暖心協助下，讓服務族人的工作也更加順利。呂家愷議員向學員強調，雖然服務基層是不可或缺的工作，但越接近選舉期間，選民同樣關心政黨和民代對於國際局勢的理解、以及對兩岸關係的立場態度，因此做為政治人物，必須能掌握時事提出論述，才能贏得民眾信任。不少學員現場表示有志參與里長選舉，在踴躍提問過程中，也更深刻理解民代工作內容與應該做好的準備，活動交流氣氛熱烈。