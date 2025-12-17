藍營新北首長之爭 劉和然端牛肉：AI資訊局、毛寶貝市民

新北市副市長劉和然。（資料照片）

有意參選2026新北市長的新北市副市長劉和然，今（17）日中午接受主持人黃光芹的網路政論節目專訪，對於如果有機會獲得國民黨徵召，對戰民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧，強調會「全力以赴」，為了城市的未來發展與讓城市越來越好，還率先提出希望導入AI制度成立資訊局，幫公務人員行政減量；還有給「毛寶貝」寵物們身分證或保險等政見牛肉，全力爭取提名，讓新北一棒接一棒、很穩定的交接。

劉和然表示，如果財劃法修正能讓市府財務狀況好轉，首要希望讓「毛寶貝」也變成新北市的市民，給牠一張身分證，甚至有保險之類的保障；不過因相關牽涉到預算龐大，究竟要以補助制、投保制或是其他制度設計，都還在思考。

劉和然進一步說到，另外是AI制度的導入，針對「資訊局」成立的概念如果可以往前推，在市政府內部建置專屬的「封閉型AI系統」，將涉及民政、戶政、社福等資料做好資訊安全工作；搭配新北市長侯友宜宣布的方向，讓公務員好像有位助理，老師的行政工作也能減量，讓老師可以全心對學子，真正落實「AI治理城市」，實際幫助到第一線的公務人員。強調這些努力都是為了400多萬市民，也為了每一個家庭。

