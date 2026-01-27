藍營新竹縣人選「喬出火氣」？傳徐欣瑩「為1事拍桌」內幕曝

政治中心／徐詩詠報導

隨著2026年地方選舉投票時間接近，藍、綠、白三黨皆展開內部整合並推出人選。其中在新竹縣長方面，具備地方實力的藍委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢皆表態參選。雙方人馬近期二度協商再度破局，更傳出徐欣瑩為了「73制」當場動怒拍桌，相關內幕隨之曝光。

同樣想代表藍營選竹縣長的陳見賢，二度和徐欣瑩協商破局。（圖／民視新聞資料照）

根據《三立新聞網》報導，知情人士透露，雙方在協調過程中傳出黨主席鄭麗文已定調採取七成民調、三成黨員投票的「73制」，讓全民調有優勢的徐欣瑩備感不滿。傳聞中，先前協調時她情緒激動，甚至幾度拍桌；對此，徐欣瑩胞弟、現任北市環保局長徐世勳指出，姐姐平常相當理性，加上現場都是黨籍大佬及長輩，「怎麼會拍桌？」他更補充，第二次協調現場甚至根本無桌可拍。

黨內人士指出徐欣瑩對鄭麗文拋出73制大為不滿。（圖／民視新聞資料照）此外，針對73制度，徐世勳表示，兩次協調時黨內尚未提出初選機制要採「七三制」，鄭麗文也未提及此方案，何來「為此拍桌」之說？針對外界傳聞徐欣瑩在代表國民黨選立委時，曾承諾不選縣長，徐世勳說明，「根本沒有什麼承諾或交換」，解釋是前立委林為洲大器禮讓。他也重申，「徐欣瑩、林思銘等人均曾承諾不選縣長」的說法毫無依據，呼籲外界勿以臆測或道聽途說誤導輿論。









