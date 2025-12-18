藍營新竹縣長之爭冒火藥味！陳見賢競辦開嗆徐欣瑩：砲打基層、抹黑同志

陳見賢競辦發布新聞稿開嗆，直指徐欣瑩砲打基層、抹黑同志，且過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇仍未交代清楚。（圖／陳見賢競辦提供、李智為攝）

國民黨立委徐欣瑩今（18日）正式宣布投入2026年新竹縣長選舉，並暗指「這場選舉不是派系運作、政治交換，是關乎新竹縣未來的關鍵選擇」。對此，同樣要爭取提名的國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，其競辦發布新聞稿開嗆，稱徐砲打基層、抹黑同志，且過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇仍未交代清楚。

針對徐欣瑩宣布參選新竹縣長，陳見賢今受訪時說「兄弟登山，各自努力」；不過，徐欣瑩稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」，引發陳見賢競選辦公室不滿。陳見賢競辦批，徐欣瑩目前的政治論述已出現根本性矛盾與嚴重角色錯亂，不僅無助於藍營團結，反而對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

陳見賢競辦表示，首先必須強調一個無法迴避的基本事實，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟。既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」，這樣的說法，已讓基層無法接受。

陳見賢競辦直言，徐欣瑩過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。

陳見賢競辦發言人田芮熙質疑，徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？是新竹縣議會的正、副議長與多數議員？是13鄉鎮市，在第一線扛責任、公開力挺陳見賢的鄉鎮市長與代表會主席？還是整個國民黨新竹縣的基層體系？

田芮熙指出，最讓基層無法接受的，不只是這種全面抹黑藍營同志的說法，更包括徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。

「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」田芮熙直言，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。

田芮熙最後強調，既然要爭取國民黨提名，就請徐欣瑩先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨；並且針對問題，回應問題，不要閃躲。



