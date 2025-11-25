藍營新竹縣長之爭開跑！將成3搶1局面 林思銘籲「全民調」初選

新竹縣長楊文科兩屆任期即將屆滿，明年藍營預計有3人爭取接棒，分別為國民黨立委林思銘（右）、徐欣瑩（中，李智為攝），以及國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）。（圖／翻攝自陳見賢臉書、林思銘辦公室提供）

新竹縣長楊文科兩屆任期即將屆滿，明年藍營預計有3人爭取接棒，分別為國民黨立委林思銘、徐欣瑩，以及國民黨新竹縣黨部主委陳見賢。林思銘今（25日）也表態有意投入初選，並呼籲以「全民調」選出最適任的候選人。

林思銘、徐欣瑩、陳見賢都是參選新竹縣長的熱門人選。林思銘面臨大罷免時曾獲民眾黨新竹黨部全力相挺，在藍白合發酵下有其優勢；徐欣瑩則曾披民國黨籍參選縣長，挑戰現任縣長楊文科，拿下第2高票，是地方熱門人選；陳見賢則手握地方組織，備受黨員肯定，實力不容小覷。

陳見賢：此刻正是承擔責任的時機

陳見賢近期表態投入參選，他今天強調，該決定是在地方基層與黨內長期勸進下，經過深思熟慮所做出的。他說，自己從公職二十多年來，一向務實做事，對新竹縣的需求與挑戰十分清楚；此刻正是應該承擔責任、為地方持續打拚的時機，希望把多年累積的經驗，轉化為推動縣政進步的能量。

廣告 廣告

陳見賢說，他與黨中央的方向一致，2026年團結穩住地方治理布局，並在2028年重返中央執政，無論黨內或黨外，都會努力團結所有更好的力量，一起讓縣政持續向前。

林思銘：盼全民調選出最適任候選人

林思銘也坦言，自己確實有意願參加黨內初選，基層對縣政建設寄予厚望，他願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。

林思銘強調，現在最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。他說，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵；初選辦法出來後，支持以「全民調」選出最適任的候選人，「國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。」

林思銘說，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

林思銘表示，待初選機制公布後，他會正式對外說明決定。在此之前，他會全力以赴，把立委工作做到最好，這是他對鄉親最真誠的承諾。

徐欣瑩：靜待黨中央初選機制再回應

徐欣瑩則說，民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，她也長期持續的聽見了廣大民眾的心聲，面對大家熱烈的勸進，希望她參加黨內初選，全力爭取民眾的支持。她會靜待黨中央公平公正公開的初選機制，再做回應。



回到原文

更多鏡報報導

林思銘遭控關說助太子集團入境 移民署還清白：確實沒有關切

分析／通過新竹縣長模擬考 「藍白合」將成林思銘最強籌碼

2026正副縣市長「藍白合」？李乾龍：要看機緣