藍營新竹縣長人選擦出戰火！徐欣瑩遭爆「73制」協商拍桌「他」還原現場

記者羅欣怡／新竹報導

國民黨立委徐欣瑩則遭爆協商拍桌，胞弟徐世勳出面還原。（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣長人選2強搶一，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2度協商破局，近日更傳出徐欣瑩在協調時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」。徐欣瑩胞弟徐世勳今（27日）為姊發聲，強調2次協調會根本無桌可拍，而2023年徐爭取立委黨內提名時獲林為洲大器禮讓、無任何承諾。

徐世勳指出，第一次協調他本人與立委林思銘均在場，徐欣瑩全程態度平和，且她平常都很理性，更何況現場都是黨籍大佬及長輩，怎麼會拍桌。第二次協調徐欣瑩還是和顏悅色，現場座位前方是空的、沒有桌子，「要拍什麼？」更重要的是兩次協調時，黨內尚未提出初選機制要採「七三制」，主席鄭麗文也未提及此方案，「七三制還沒出現，哪來為七三制拍桌？」若硬要連結，等同暗示徐欣瑩具「未卜先知」能力，顯然不合理。

徐欣瑩胞弟徐世勳今為姊發聲，強調黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害候選人聲譽。（圖／翻攝自臉書）

知情人士透露，徐欣瑩在全民調上有一定優勢，但黨主席鄭麗文已定調採取7成民調、3成黨員投票的「73制」，讓徐欣瑩備感不滿，先前協調時更是情緒激動，還幾度拍桌；且2023年徐欣瑩、林思銘參選立委時，雙雙在國民黨提名會議中承諾不選縣長，如今卻出爾反爾。

「根本沒有什麼承諾或交換。」徐世勳也澄清，在黨中央的協商會議出席的是楊文科縣長、朱立倫主席、林為洲及徐欣瑩。徐欣瑩在2023年爭取立委黨內提名時，情勢明朗，當時同黨立委林為洲大器禮讓，使徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須、亦無動機交換條件。

徐世勳也說明，徐欣瑩也曾詢問林思銘何時有這個會議？林思銘也表示沒有印象。徐世勳強調，在此背景下，黨內人士所謂「徐欣瑩、林思銘均曾承諾不選縣長」的說法根本沒有依據，呼籲外界勿以臆測或道聽塗說誤導輿論。

徐世勳表示，黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害候選人聲譽。他強調，徐欣瑩投入公共事務多年，面對黨內提名程序「只希望有公平的初選」，對於被貼上「拍桌」或「先前已承諾」等標籤，盼藉由公開說明還原現場與時序，讓社會大眾了解事情全貌。

