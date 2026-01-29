藍營新竹縣長內鬥白熱化 陳見賢突宣布請辭新竹縣黨部主委



國民黨新竹縣長初選競爭激烈，藍委徐欣瑩近期不滿提名方式採「70%民調、30%黨員投票」，要求全民調，還希望對手兼任新竹縣黨部主委的陳見賢立刻請辭，避免球員兼裁判，雙方本月中協調未果，陳見賢原本還諷徐「前民國黨主席也不用急著拔掉國民黨主委，我們一切都會照制度走」，而今（29日）陳見賢正式宣布，近期自己成為抹黑造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔，任何政治攻防不該傷害基層的情感，正式請辭黨部主委一職，「盼望一切紛擾能就此止於我。」

陳見賢稍早發布聲明表示，「見賢在此向大家說明，我將辭去黨部主委一職。將近九年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨。靠著團結我們一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，我成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊我選擇正面承擔。」





陳見賢說：「但這幾天，我親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓我感到非常不捨，也非常難過。」

他表示：「國民黨的精神人民永遠應該放在第一位。任何政治攻防，都不該讓支持我們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。」

陳見賢表示：「因此，見賢完成相關程序後，我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。我會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。」（責任編輯：卓琦）