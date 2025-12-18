藍營新竹縣長內鬥！徐欣瑩表態參選喊「這一句」 陳見賢競辦開嗆了

即時中心／潘柏廷報導

國民黨內爭取新竹縣長提名，在藍委徐欣瑩今（18）日正式表態後，確定進入徐欣瑩、同黨立委林思銘、副縣長陳見賢3人的競逐；不過，因徐欣瑩的聲明宣稱「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，使得陳見賢辦公室稍早發聲明指出，徐欣瑩目前的政治論述已出現根本性矛盾與嚴重角色錯亂，不僅無助於藍營團結，反而對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

陳見賢競選辦公室表示，首先必須強調一個無法迴避的基本事實，徐欣瑩現在爭取的是「國民黨提名」，而不是過去曾脫黨參與的民國黨、國會政黨聯盟。既然要代表國民黨參選，卻一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的國民黨新竹縣議長、議員、鄉鎮市長與長期深耕地方的基層同志，統統打成「派系運作」與「政治交換」，這樣的說法，已讓基層無法接受。



接著，陳見賢競選辦公室稱，過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂，不僅未展現承擔，反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。



同時，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙進一步嚴正質問，徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？是新竹縣議會的正、副議長與多數議員？是13鄉鎮市，在第一線扛責任、公開力挺陳見賢的鄉鎮市長與代表會主席？還是整個國民黨新竹縣的基層體系？



田芮熙更說，最讓基層無法接受的，不只是這種全面抹黑藍營同志的說法，更包括徐欣瑩過去對藍營不忠誠、甚至公開脫黨、另組政黨的政治選擇，至今從未有過一句道歉。



「沒有道歉、沒有反省、沒有交代，現在卻反過來指控基層是派系、是政治交換？」，田芮熙直言，徐欣瑩當前的言行，已讓藍營地方基層高度質疑其政治穩定性與誠信基礎，這不只是論述問題，而是對長期支持國民黨的基層與選民造成二次傷害。



最後田芮熙強調，既然要爭取國民黨提名，就請先承認國民黨、尊重國民黨、停止攻擊國民黨。並且針對問題，回應問題，不要閃躲。

