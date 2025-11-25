藍營新竹縣長初選恐三搶一 林思銘倡議「全民調」決勝負

照片來源：林思銘委員辦公室

新竹縣一向被視為藍營優勢區，縣長楊文科即將卸任，2026年新竹縣長選舉在各方陸續表態下，選戰提早開打。藍營新竹縣副縣長陳見賢搶先開「第一槍」，宣布將於11月27日在縣議會，於議長、副議長及跨黨派議員連署支持下，正式宣布投入縣長選舉。

陳見賢表示，深耕地方多年，具竹北市民代表會主席、副議長、議長到縣府副首長的歷練，熟悉各鄉鎮社區差異與縣政運作。他直言，7年多前即有意參選，但因健康因素作罷，轉而輔佐楊文科；經休養與累積經驗，現在決定向鄉親自我推薦、爭取認同，因為鄉親的期待以及自己的使命感，讓他必須出來承擔責任。

針對外界關心是否參加新竹縣縣長國民黨黨內初選，立委林思銘今（25）日表示，感謝許多鄉親、基層與黨內前輩的鼓勵與支持，這段時間的期待他都銘記在心。他坦言，確實有意願參加黨內初選，因基層對縣政建設寄予厚望，自己願意承擔更多責任，不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局。

「現在我最重要的工作，就是把立委的本分做好、把建設拚出來。事情做得好，就是最實在、最負責任的準備。」林思銘強調，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵。他具體指出，初選辦法出來後，他支持以「全民調」選出最適任候選人，國民黨一定要團結，不管最後誰出線，都要齊心一致，這樣才能贏得勝選。

林思銘進一步說，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他強調自己在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰，「待初選機制公布後，我會正式對外說明我的決定。在此之前，我會全力以赴，把立委工作做到最好，這是我對鄉親最真誠的承諾」。

同樣被視為藍營潛在人選的立委徐欣瑩，則不排除爭取提名，但會先等待黨中央公布初選辦法。接受採訪時，她回應，民主政治精神就是以大多數的民意為依歸，聽見了廣大民眾心聲，大家熱烈勸進、希望她參加黨內初選、全力爭取民眾支持，將靜待黨中央「公平、公正、公開」的初選機制出來後，再做正式回應。

在野黨方面，民進黨籍竹北市長鄭朝方被視為綠營在艱困選區中最具號召力的人選，鄭朝方回應，目前首要任務是把竹北市政做好。時代力量黨主席王婉諭則被外界視為潛在的縣長角逐者。

距離2026年地方選舉仍有一段時間，新竹縣長選戰已提早升溫，國民黨新竹縣長選戰恐將形成黨內「三搶一」局面，在未來藍營在黨內競爭與整合間的平衡，將考驗黨主席的選戰協調與領導能力。

