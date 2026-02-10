藍營新竹縣長初選挨批制度不公 林為洲轟：失衡且具壓迫性
國民黨2026年新竹縣長初選內鬥激烈，隨著提名規則確定採取七三制初選方式，成為全國唯一納入黨員投票比重的縣市，也讓地方基層與黨內人士爭議聲浪持續升高。現任新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩皆表態角逐提名，制度設計與公平性問題成為攻防焦點。對此，前立委林為洲近來也炮聲隆隆，也有地方人士揭露他2022年代表國民黨參選竹北市長，卻被自家人扯後腿的往事。
根據《匯流新聞網》報導，多位地方藍營基層黨員指出，陳見賢可能研判大環境對藍營有利，自認就算爭議纏身最後仍可贏得勝利，但這完全是深陷同溫層太厚的錯誤決策。他也認為，陳見賢假如早有心參選縣長，至少2年前就該辭去黨部主委避嫌，尤其最近又流傳陳的民調大勝民進黨的竹北市長鄭朝方，那不就更應該採全民調初選嗎？
報導指出，新竹藍營人士分析，千萬不能輕忽民眾黨動向，2024年總統大選民眾黨候選人柯文哲在新竹縣拿下3成多得票率，有舉足輕重的地位。他表示，民眾黨與其支持者絕對不會支持陳見賢，若國民黨最終提名陳，民眾黨自然也會派人出馬參選縣長，例如新竹市副市長邱臣遠即為可能人選。
地方人士表示，國民黨內現在有個一廂情願的想法，認為若陳見賢出馬，以陳和鄭朝方父親的交情，鄭朝方就不會投入縣長選戰。然而，現任竹北市長鄭朝方近年在市政建設上持續推出具體成果，多項公共建設與城市空間改善計畫具備能見度，在地方累積一定施政滿意度，因此國民黨中央千萬不要小看今年選戰的困難度。
另外，報導也提及，前立委林為洲近日連番透過社群平台發聲，對初選制度與地方黨務運作提出嚴厲質疑，形容新竹縣初選為「全台唯一特例」，並以「失衡且具壓迫性」形容制度安排。面對林為洲的憤怒，新竹在地人士說明，當初林為洲代表國民黨競選選竹北市長選戰，身為地方黨部主委的陳見賢不但未全力輔選，與陳有關的人馬還私下支持另一位泛藍陣營候選人，導致輸掉竹北市，他質疑，鄭朝方到底是誰培養出來的？陳見賢的行為難道不是背叛國民黨嗎？
該人士也揭露，不只鄭朝方一例，2014年、2018年國民黨其實都有推派人選如張碧琴、楊敬賜參選竹北市長，但最後都敗給無黨籍的前竹北市長何淦銘，而何現在又力挺陳見賢，其中奧妙新竹人難道看不懂？他說，國民黨在新竹縣真的要跳脫特定人士把持，呼籲國民黨主席鄭麗文務必審慎處理新竹縣長提名。
藍營竹縣初選林為洲批陳見賢球員兼裁判 諷「史上最醜陋的霸凌」
徐欣瑩批陳見賢「球員兼裁判」 白側翼憂藍內鬥恐讓綠營獲利
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
