藍營新竹縣長初選掀波瀾 白色側翼憂人選助攻綠營

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

國民黨新竹縣長黨內初選進入白熱化階段，現任副縣長、同時也是國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢，與現任立委徐欣瑩形成兩強競逐局面。隨著初選升溫，陳見賢的背景與參選方式也引發地方與網路社群熱議。

臉書社團「尚書大人真機靈」日前發文表態支持徐欣瑩，並對國民黨若提名陳見賢表達質疑。該社團指出，藍白合作被視為在新竹縣勝選的重要關鍵，但若推出具爭議背景的人選，恐影響與民眾黨的合作空間，甚至可能讓民進黨在選戰中坐收漁利。

該貼文提到，雖然對藍營初選本身並無高度關注，但認為現階段社會普遍理解，藍白整合才能提高勝算；國民黨若未審慎考量人選背景，恐使合作基礎動搖。貼文也指出，民眾黨支持者以年輕與高知識族群居多，是否能接受爭議性人選，值得國民黨審慎思考。

貼文進一步質疑，陳見賢在一對一民調中落後民進黨可能人選、竹北市長鄭朝方，卻仍主張開放競爭，甚至引發外界聯想其動機。貼文並直言，相關發展已讓綠營士氣大振，若國民黨最終未提名具專業背景的徐欣瑩，恐對選情造成長遠影響。

由於陳、徐兩人對初選制度立場不同，國民黨中央日前已拍板定案。國民黨主席鄭麗文於中常會裁示，新竹縣長初選將依黨規採取「七三制」，即七成民調、三成黨員投票。徐欣瑩隨後表示，自己最重視的是初選過程的公平性；陳見賢則回應，身為黨員，理應尊重黨內既有制度安排。

地方政壇人士分析，新竹縣為科技產業重鎮，選民結構相對理性，近年地方政治爭議頻傳，使「清廉、改革」成為選戰關鍵議題。若民進黨正式提名竹北市長鄭朝方，並結合總統賴清德主打的掃黑與改革訴求，確實可能成為綠營在新竹縣尋求突破的重要契機。

針對初選制度爭議，徐欣瑩辦公室強調，其訴求並非針對制度本身，而是希望確保「公平正義」。辦公室指出，陳見賢在宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並被質疑運用黨部資源進行電話拜票、在群組中攻擊其他有意參選的黨內同志，甚至讓黨部淪為個人競選文宣的運作平台，形同「球員兼裁判」。正因上述爭議行為，才持續主張以全民調方式進行初選，以維護競爭的公正性。

