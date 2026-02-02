藍營新竹縣長初選採七三制 陳見賢已領表、徐欣瑩動向受矚目





國民黨新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢與國民黨立委徐欣瑩先後表態爭取提名，黨中央兩次協調仍未達成共識，確定啟動黨內初選機制。國民黨今天（2日）正式公告，新竹縣長候選人提名將依「民意調查」占70%、 「黨員投票」占30%的方式決定人選。

依公告內容，新竹縣黨部將以「民調七成、黨員投票三成」作為提名名單，並送交中央提名審核程序，報請中央常務委員會核定。公告也指出，縣委員會得視協調情況，決議是否辦理黨員投票，必要時亦可由中央提名協調小組辦理。為促進團結和諧，贏得選舉，經協調產生建議提名人選者，不辦理黨員投票及民意調查。黨員投票預定於3月28日上午8時至下午4時舉行。

陳見賢曾擔任國民黨新竹縣黨部主委長達9年，並出任副縣長7年，長期深耕地方組織。去年11月底宣布爭取縣長提名時，現場集結多位縣議會正副議長、20多名縣議員，以及眾多鄉鎮市長與地方代表力挺，呼聲極高。

然而，徐欣瑩則對國民黨初選制度表達不滿，認為相較全民調，該制度對自己不利。國民黨於今天拍板公告初選時程後，徐欣瑩隨即發表聲明，強調若黨中央執意與民意對作，將不再受限於不公體制，直接訴諸縣民、參選到底，外界也因此揣測其不排除脫黨參選的可能。

目前，陳見賢已於今日上午完成領表，徐欣瑩的領表時間則尚未對外公布。依規劃，領表截止後，下週將進入正式登記程序，相關發展持續受到黨內高度關注。

