藍營新竹縣長初選爆爭議 林為洲批陳見賢「球員兼裁判」違中立
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
藍營新竹縣長初選爆爭議，前立委林為洲今（4）日批評，國民黨新竹縣長初選制度不公，直言「一場醜陋不堪的霸凌式初選」，讓新竹縣成全台唯一特例，更形容這是一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部。
林為洲指出，竹縣黨部主委陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳，甚至攻擊同志，相關情事不勝枚舉，長達2個月動員後，直至2月2日公告才宣布請辭主委身分，而代理主委仍是原主委的人，已毫無任何意義。
林為洲批評，陳見賢掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部，把黨工當作助選員，公然違反黨務中立原則，「真的是一天都不浪費，現在請辭就是個笑話」。他指出，國民黨初選制度7成民調、3成黨員投票的73制，在陳見賢擔任主委的新竹縣，就是場騙局。
針對初選制度，林為洲質疑，若採黨員投票73制度是公平的，為何全國各縣市長黨內候選人至今只有陳見賢一人完全反對全民調，只敢採用黨員投票73制。
談及初選規則與資訊掌握，林為洲表示，自陳見賢宣布參選以來，整個過程只有中央與陳掌控遊戲規則與所有時程。早已握有黨員系統的陳見賢，在下令黨工以及黨員幹部協助進行數百場客廳會、說明會與餐會等參選活動後，中央才突然正式公告新竹縣將採黨員投票方式進行初選。
林為洲進一步指出，1月29日下午，在陳見賢宣布準備請辭主委的差不多時間，黨主席於某政論節目預錄時揭露，新竹縣將在3天後，也就是2月2日公告縣長初選，時間的巧合、十足的默契令人刮目相看。他表示，就在啟人疑竇之際，文傳會於隔日主動發出新聞稿，說明其實在1月28日已函示新竹縣黨部將於2月2日公告初選。
對此，林為洲質疑，這是此地無銀三百兩？補破網？趕緊補救的聲明嗎？自1月14日協調會會後中央定案竹縣採73制以來，一直到公告初選，所有競選期程的時間點，另一位擬參選人、立委徐欣瑩及相關人員都是在新聞報導後才得知，質疑這是否是一場公平的初選機制。
林為洲並公布其所稱的不公情事，指所有黨工負責打電話給黨員為陳見賢拉票，有的還順便批評、造謠抹黑徐欣瑩；黨工協助號召黨員及民眾，透過黨部相關社團組織召開數百場客廳會及10餘場各鄉鎮大型問政說明會。此外在公告前，各鄉鎮黨員、小組長及幹部受邀餐敘，黨部眾多禮盒貼著國民黨新竹縣黨部標示，也在公告前全數送完。
「請全國所有的從政同志、大老、先進及評論者良心自問，這是公平的初選制度嗎？」林為洲形容，這完全是一場早已設局、因人設事、不公平不透明的初選機制，更直言候選人就是主委，黨部就是總部，黨工就是助選員。他質疑，黨員資訊與初選期程只有主委知道，黨員投票佔初選的30%，真正的黨員名單卻沒有人知道，只有黨部知道，主委知道。他並強調，全國各縣市長候選人中，只有陳見賢一人反對全民調。
林為洲以比喻指出，若將這場初選看成100公尺百米競賽，要跟陳見賢比賽的時候，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是陳已經跑到了75公尺處，那徐欣瑩或任何參選人要怎麼跟陳見賢比？他並表示，台中是公平競爭的制度，新竹縣則是立足點不平等的制度，並強調這種情況是鄭麗文所不知道的，也不同於當年徐巧芯與費鴻泰立委初選的情況，因兩人都未擔任主委職務，也未長期掌握黨的組織人事與運作。
林為洲最後感嘆，當年廢掉全民調時他曾說過，「希望自己是制度不公，最後一個受害者！」他指出，8年過去，台灣歷經疫情巨變，AI從無到有、天翻地覆，但在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？
照片來源：林為洲臉書
