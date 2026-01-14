藍營新竹縣長協調又破局 陳見賢諷徐欣瑩「前民國黨主席勿急著拔掉國民黨主委」

副縣長陳見賢表示，相關程序將依照黨中央初選提名辦法辦理。 （合成畫面／王侑聖攝、陳見賢辦公室提供）





國民黨新竹縣長提名協調今（14）日仍未達共識，立委徐欣瑩主張以「全民調」決定人選，並要求副縣長陳見賢辭去縣黨部主委職務；陳見賢陣營則回應，一切依照黨中央初選提名辦法辦理。最終黨中央裁定，初選將回歸國民黨公職人員選舉辦法，採取「七成民調、三成黨員投票」機制。

據了解，徐欣瑩於昨日（13日）先行致函黨主席鄭麗文，主旨為「為確保新竹縣勝選目標，請列入協調會中討論事項」，信中提出三項訴求，包括採用與民進黨相同的全民調方式決定人選、要求陳見賢辭去國民黨新竹縣黨部主委一職以示公平，以及所有初選程序須於1月底前完成。徐欣瑩今日在協調會中再度表達上述立場，希望以全民調作為提名依據。

對此，陳見賢辦公室發言人田芮熙表示，相關程序將遵循黨中央初選提名辦法辦理，強調國民黨自有制度可循，「奉勸徐欣瑩不用多慮這件事情，前民國黨主席也不用急著拔掉國民黨主委，我們一切都會照制度走。」

田芮熙也指出，陣營尊重徐欣瑩主張全民調的想法，但提醒民調僅是選舉中的基礎參考依據，結果並不等同最終投票結果。她舉例，2018年徐欣瑩以民國黨主席身分挑戰時任縣長楊文科，當時民調曾一度領先，最終仍告敗選，顯示全民調未必完全反映新竹縣實際選民結構與基層現況。

田芮熙強調，陳見賢從基層市民代表一路走到副縣長，二十多年來走遍新竹縣十三鄉鎮，累積完整實務與治理經驗，未來也將持續傾聽地方聲音，確保縣政穩定推動。

國民黨今日的協調會由新竹縣長楊文科主持，兼任副主席的秘書長李乾龍與組發會主委李哲華出席。會中徐欣瑩主張全民調，陳見賢則提出開放兩人皆以國民黨籍參選的建議，雙方未能取得共識，黨中央因此拍板採行「七成民調、三成黨員投票」作為初選方式。（責任編輯：卓琦）

