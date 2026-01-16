藍營新竹縣長參選人陳見賢遭爆曾受「管訓」 網發不自殺聲明：別再騙新竹人

新竹縣副縣長陳見賢欲參選新竹縣長。（本刊資料照）

現任新竹縣副縣長陳見賢欲爭取藍營提名競逐縣長寶座，但遭名嘴吳子嘉爆料涉及多起圖利案件，具有黑社會背景。近日名嘴汪潔民指陳見賢曾因涉入組織犯罪受到「管訓」，更有網友附上「不自殺聲明」爆料，直呼「新竹要超越台中，成為新的黑道故鄉了嗎」。該文隨即引起網友熱烈討論，有人批「這種的還出來選是沒人了嗎」「新竹縣一直都是國民黨黑道把持」「真屌這樣還能出來選喔」。

關於陳見賢黑道背景，先是由媒體人吳子嘉踢爆，表示其涉入多起土地弊案，且已向新竹地檢具狀告發。接著，有網友見狀加碼爆料，指陳見賢曾於「二清專案」期間遭送管訓，還強調能被送去管訓的都不是一般的89、小籮籮，「而是真正的黑道大尾流氓！」網友藉此批陳見賢隱瞞流氓背景、欺騙鄉親，文中還強調「我也要發不自殺聲明，免得我被黑道動手」，格外引人聯想。

廣告 廣告

名嘴汪潔民臉書發文質疑。（汪潔民粉絲專頁）

對該則爆料，有留言網友批陳見賢「就是太大尾後台硬發言才敢這麼大膽」「kmt還讓這種出來選縣長，乾脆包一包下去」「現在犯罪都能得勳章了、越關越勇」，也有人說「二清管訓應該非常大尾」「難怪爆料的人要發不自殺聲明」「新竹縣一直都是國民黨黑道把持」「國冥黨就是覺得沒差啊」，另有人狠酸「阿賢快告啊，看看最後會不會變成法院認證」。

陳見賢遭爆黑道背景，引網友熱議。（批踢踢）

更多鏡週刊報導

內幕／動員金主、要角遊說黨中央 挺徐欣瑩勢力拚翻盤三七制

藍五縣市爆內戰2／竹縣捉對廝殺恐釀分裂 花蓮綠鎖定魏家挑戰徐傅體制

藍竹縣長爆內戰 陳見賢競辦開轟徐欣瑩傷害基層