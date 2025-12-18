藍營新竹縣長提名人選 黨部：一切尊重黨中央

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣長明年改選，國民黨包含新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘爭取提名，對於縣長人選提名機制，國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟今天說，尊重黨中央決定。

近日「這場選舉不是派系運作」說法，在地方上引起各方論述。陳見賢競選辦公室今天透過文字指出，此政治論述已出現矛盾，根本無助於藍營團結，反而對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

對此，徐欣瑩競選辦公室透過文字表示，國民黨沒有分裂的空間，須展現高度的團結實力，目前唯一目標就是團結，唯有對內整合、對外團結所有力量，才能不負縣民託付，確保新竹縣的永續發展。

廣告 廣告

林思銘透過文字表示，未來將全力準備，並尊重、遵守黨中央的提名制度；無論初選結果為何，黨內團結永遠是最重要的原則，因為唯有團結，才能守住新竹、贏得勝選。

對於新竹縣長人選提名，國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟告訴中央社記者表示，一切尊重黨中央。（編輯：方沛清）1141218