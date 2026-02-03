藍營新竹縣長提名內戰！藍委爆這人恐脫黨參選 急喊話黨中央：能贏的地方別掉棒

2026年縣市長選舉將至，國民黨在新竹縣卻陷入分裂危機。爭取縣長提名的立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢雙方僵持不下，徐欣瑩近日疑似不滿黨內初選機制，揚言「若黨中央無視新竹民意，將堅持與縣民同行」，被外界視為將有意脫黨參選。對此，藍委王鴻薇上節目《千秋萬事》直言，徐欣瑩恐脫黨參選其實很傷，因為也不會選上，呼籲黨中央應拿出果斷魄力，「不要拖到掉棒」。​

王鴻薇今日訪問時，坦言徐欣瑩及其支持者確實感到極度不公，但也表示不希望徐欣瑩參選到底。她特別點名目前黨內仍採取的「七三制」（70%民調、30%黨員投票）是「石器時代的產物」。

​王鴻薇說明，縣市長選舉目標是爭取超過50%選民的支持，但若在提名階段執著於黨員投票，邏輯上相當奇怪，「如果國民黨推出的候選人，最後連黨員都不支持，那推出去幹什麼？」

藍委徐欣瑩表態爭取新竹縣長提明，與現任新竹縣副縣長陳見賢競爭。

​王鴻薇喊話黨中央，黨內要和諧、公平，一定要好好處理，這次的縣市長選舉，大家本來覺得很有贏面，可是很多縣市到現在都無法產生人選，有些參選人可能真的在伯仲之間，有一些明明差距很大，「我真的不曉得在拖什麼」。



針對藍營新竹縣長內戰，王鴻薇坦言，徐欣瑩恐脫黨參選其實很傷，最終也不會選上，面對對手差距很大的縣市，黨內應該趕快「快刀斬亂麻」，怎麼會拖來拖去，最後拖成一個問題，「新竹本來是可以選贏的地方，不要掉棒了」。​



