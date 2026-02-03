藍營新竹縣長提名內鬨！徐欣瑩恐脫黨參選 王鴻薇焦急喊話：別掉棒

國民黨立委徐欣瑩稱「將決定權交給全體縣民」，被外界視為將有意脫黨參選。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026 年縣市長選舉將至，國民黨在新竹縣卻陷入分裂危機。爭取縣長提名的立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢雙方僵持不下，徐欣瑩近日疑似不滿黨內初選機制，揚言「若黨中央無視新竹民意，將堅持與縣民同行」，被外界視為將有意脫黨參選。對此，同黨立委王鴻薇今（2）日也呼籲黨中央應拿出果斷魄力，「不要拖到掉棒」。

王鴻薇今日接受廣播節目《千秋萬事》訪問時，坦言徐欣瑩及其支持者確實感到極度不公，但也表示不希望徐欣瑩參選到底。她特別點名目前黨內仍採取的「七三制」（70% 民調、30% 黨員投票）是「石器時代的產物」。

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

王鴻薇直言，縣市長選舉目標是爭取超過 50% 選民的支持，但若在提名階段執著於黨員投票，邏輯上相當奇怪，「如果國民黨推出的候選人，最後連黨員都不支持，那推出去幹什麼？」

王鴻薇直言，許多縣市的人選至今仍未產生，部分地區參選人明明實力差距明顯，黨中央卻遲遲不肯決斷，「我真的不曉得在拖什麼。」

她也提到，「講到脫黨參選其實很傷，因為最後通常也不會選上。」王鴻薇喊話黨中央，在面對差距懸殊的縣市時，應採取「快刀斬亂麻」的手段果斷定奪，不要讓原本可以穩拿的優勢選區拖成問題，「不要掉棒了」。

