藍營新竹縣長提名搶太兇今協調 他退選、她聲明喊回到制度

[Newtalk新聞] 新竹縣長楊文科明年任期即將屆滿，國民黨內競爭陷入三搶一局面，除國民黨立委徐欣瑩、林思銘外，新竹副縣長陳見賢在地方布局積極。三方今（30日）中午在新竹縣長官邸內協調，由楊文科擔任協調人後，會中達成共識，林思銘願意退出初選。 徐欣瑩則透過辦公室發表聲明，相信國民黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。

在三方角力下，國民黨內新竹縣長提名之爭競爭激烈，甚至在地方已傳出對立明顯。為此，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、前縣長邱鏡淳、議長張鎮榮及楊文科等人今居中協調，避免國民黨在新竹縣鬧到分裂。

楊文科出面說明，今天的會議僅為交換意見，非定生死，也非選邊站，而是為選舉勝利鋪路，除了說明國民黨內提名機制並提供意見，也讓參選人充分了解現況， 目的是為了黨內團結與選舉勝利有達成共識， 林思銘已決定退讓，不參與這次提名，將由陳見賢、徐欣瑩持續溝通協調。

徐欣瑩發聲明表示，她始終期待這場協調會，能成為國民黨展現團結、凝聚共識、攜手推動新竹縣繁榮的重要時刻。黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上。她坦言，真正讓自己下定決心堅持走下去的，不是個人的得失，而是來自基層鄉親的期待。

徐欣瑩表示，在新竹縣選民結構快速改變的現況下，選民對縣政的期待也正在改變，不能只看過去，更要面向未來，勇敢回應基層不斷提出的託付與期望。新竹縣贏，才是國民黨與所有支持者最希望看到的結果。人民是最嚴格的考官，唯有接受民意的檢驗，勝利才站得住腳。

徐欣瑩重申，她始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」的精神，為黨付出、不求回報。對於國民黨主席鄭麗文多次公開強調2026年要挑選「最強的候選人」，她深表認同，也始終要求自己成為最適合、最有實力的人選。她相信，每一位參與的人，都認為自己是最強人選，兄弟登山、各自努力，而新竹縣民，才是最公正、也是最終的裁判。」

徐欣瑩也透露，國民黨中央今明確轉達鄭麗文的指示，各縣市人選要在明年3月前確認。

