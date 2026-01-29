藍營新竹縣長提名陷僵局 陳見賢允諾辭黨部主委 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

國民黨2026年新竹縣長提名競爭陷入僵局，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩皆有意投入選舉，黨內角力升溫。陳見賢今（29）日發表聲明指出，不捨支持者在政治攻防中承受壓力與抹黑，期盼透過自己的請辭國民黨新竹縣黨部主委一職，讓紛擾「止於他」，引導黨內回歸理性政策討論。

陳見賢今日在臉書發表辭去黨部主委一職，表示國民黨在新竹縣近9年來走過許多風雨，靠著團結一起撐過困難、一起扛起責任，但近期因一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，相關攻擊他選擇正面承擔。

陳見賢說，這幾天親眼看到部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，讓他感到非常不捨與難過。他強調，國民黨的精神人民永遠應該放在第一位，任何政治攻防都不該讓鄉親承受壓力，更不該傷害基層情感。

陳見賢表示，完成相關程序後，他將正式請辭黨部主委一職，盼一切紛擾能就此止於他，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉，「我會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變」。

照片來源：陳見賢臉書

