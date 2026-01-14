藍營新竹縣長選戰將採「73制」初選 陳見賢自薦「已輔佐楊文科7年」能即刻上手、延續縣政穩定

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

國民黨立委徐欣瑩及新竹縣副縣長陳見賢都有意代表藍營角逐新竹縣長，國民黨今（14）日在新竹縣黨部召開協調會，縣長楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、縣議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳等人都與會，會後拍板採70%民調、30%黨員投票的「73制」進行，選務時程由黨中央進一步安排規劃。

陳見賢強調，國民黨在新竹縣「當然要贏」，但更重要的是，要贏得負責、贏得能夠「立刻延續治理」。（圖／陳見賢辦公室提供）

陳見賢表示，自己輔佐楊文科縣長七年多，完整參與縣政治理與政策推動，對縣府體系運作與重大建設進度皆相當熟悉，具備即刻上手、無需磨合的實務經驗，能夠確保縣政穩定延續。

陳見賢強調，國民黨在新竹縣「當然要贏」，但更重要的是，要贏得負責、贏得能夠「立刻延續治理」；縣政的每一個決定，都必須對新竹縣民負責。

陳見賢指出，新竹縣一直以來都是藍大於綠，認為「事緩則圓」，到現在都還不知道民進黨的人選是誰，團結正藍軍最重要。至於徐欣瑩提到的辭掉黨部主委的要求，陳見賢也強調，一切都依照初選規範辦理。

陳見賢指出，新竹縣的發展「不能停、不能亂，更不能空轉」。目前縣內多項重大建設與公共政策正持續推進，包括竹科三期、台一線替代道路、台知園區整體規劃，以及警政、衛政、教育、長照等公共體系建構，這些都是正在運作中的縣政工程，需要立即決策、立即執行。

