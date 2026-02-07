藍營新竹縣長選戰民調混亂 黃揚明：若失守黨主席要負全責

國民黨在新竹縣長初選陷入混戰，美麗島電子報民調顯示三腳督對決中，徐欣瑩以32.3%暫時領先鄭朝方27.3%及陳見賢16.5%。然而國民黨初選爭議持續延燒，資深媒體人黃揚明痛批國民黨中央無能，更直言若新竹縣失守，「黨主席須負百分之百的責任」。

資深媒體人黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明今（7）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，目前公布的四到五份民調結果分歧，僅一份顯示陳見賢領先，其他多為徐欣瑩微幅領先。他強調新竹縣為藍營優勢區域，三腳督情況下兩位藍營候選人得票接近平手，顯示選情極度膠著。美麗島民調另顯示，在複選題「適合擔任縣長」中，鄭朝方以46.2%居首，反映民進黨鄭朝方確實具有強大競爭力。

國民黨初選制度成為爭議焦點。陳見賢主張依黨規進行「三成黨員投票、七成全民調」，徐欣瑩則支持全民調。黃揚明揭露黨章規定黨中央協調小組「必要時可不辦黨員投票」，擁有最終裁量權，但批評黨主席鄭麗文沒有能力介入協調。江啟臣更對民調時程安排在三月二十五日至三十一日提出抗議，質疑黨中央偏袒特定候選人，直言「如果黨中央要搞特定候選人，這個黨完蛋了」。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

黃揚明分析，科學園區三十多年的發展徹底改變新竹縣政治生態。竹北市佔全縣三分之一人口，是非六都中人口最多、最富裕的鄉鎮市，年輕選民對候選人素質要求高。新竹不再只是傳統客家莊，科學園區營造出的年輕族群氛圍已成關鍵變數。他反駁陳見賢「客家人不表態導致民調誤差」的說法，質疑既然有民調顯示陳見賢領先，為何又要反對全民調。

黃揚明預測國民黨2026年選情嚴峻，嘉義市已「99%確定失守」，國民黨候選人翁壽良等人實力明顯不及民進黨王美惠。原本不應危險的彰化、台中也陷入苦戰，宜蘭縣自林姿妙被辦後持續危險，需藍白整合才有勝算。他強調新竹縣是指標性戰場，若失守將連帶影響新竹市、苗栗、桃園、台北等地選情，「不見得會輸，但會贏得很難看」。

黃揚明嚴厲批評國民黨中央無能，無法處理台中、新竹、宜蘭、彰化等地初選紛爭，甚至批評兩位新竹縣參選人「打得都很爛，不知道在幹嘛」。他直言若新竹縣失守，黨主席須負100%責任，且預測國民黨執政縣市數量減少已成定局。黃揚明最後呼籲國民黨中央「懸崖勒馬，該介入就要介入」，更直言「罵AIT可以罵那麼兇，請好好管管自己黨內事」。

