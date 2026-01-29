即時中心／徐子為報導



國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢皆有意爭取代表藍營，角逐新竹縣長，由於兩人仍協商未果，確定採取黨內「民調七成、黨員投票三成」的規定，但讓徐欣瑩相當不滿，質疑為何宜蘭、花蓮可採全民調，且抗議競爭者陳見賢擁有縣黨部主委身分，質疑是「球員兼裁判」。陳見賢今（29）天宣布，將辭去黨部主委一職。





陳見賢在臉書指出，近九年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨。靠著團結，我們一起撐過困難、一起扛起責任。陳說，近期因為一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔。



陳指出，這幾天他親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓他感到非常不捨，也非常難過。



陳坦言，任何政治攻防，都不該讓支持我們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。因此，他完成相關程序後，將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。



陳說，他會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／藍營新竹縣長「內鬥白熱化」？陳見賢突宣布「請辭新竹縣黨部主委」

更多民視新聞報導

黃仁勳旋風抵台！輝達北士科簽約成焦點 蔣萬安透露一事

陳菊始終愛著台灣！吳思瑤怒揭一事有洋蔥 批無良政客「適可而止」

「黃國昌四大金釵」林子宇開炮：不想被利用 見「他」提改革台選舉文化流淚

