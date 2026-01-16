藍營新竹陷內鬥？提名難產 陳見賢陣營批徐欣瑩「翻桌、情勒黨中央」

國民黨新竹縣縣長提名協調第二次會議，有意參選的立委徐欣瑩（左）與副縣長陳見賢（右）無法達成共識，將依黨內提名辦法進行初選。 圖：新頭殼合成/取自徐欣瑩、陳見賢臉書

[Newtalk新聞] 國民黨新竹縣長人選遲未拍板，提名程序爭議持續延燒。有意參選的立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢，歷經多次協調仍無法凝聚共識，國民黨中央依照提名辦法，將啟動縣市長初選「七三制」（黨員投票30％、民意調查70％）。然而，徐欣瑩對初選機制表達不滿，引發黨內與網路輿論反彈。

對此，陳見賢發言人田芮熙今（16）日透過臉書表示，徐欣瑩先前已參與協調，待協調未果、初選機制啟動後，卻又試圖推翻既有制度，質疑其「選擇性遵守對自己有利的制度，不如己意就翻桌」。她反問，為何一邊享有制度所給予的身分與資源，一邊卻批評、否定制度本身？

廣告 廣告

「初選翻桌」的說法也引發網友熱議，不少留言直言，「這是什麼奇妙操作？如果任何勢力想要介入、翻桌，這才是真正的黑箱」、「一邊抹黑、一邊喊不公平，還情勒黨中央」。

田芮熙進一步說明，依照國民黨縣市長選舉提名相關辦法，黨中央先啟動協調機制，盼整合人選、團結勝選，各方皆已清楚並親身參與。然而，經過兩次正式協調仍未能產生共識，協調既已失敗，制度自然就會往下走，進入初選程序。

她指出，協調過程中出現不同意見，屬於民主政治的常態；協調成功固然最好，但若無法產生人選，就應啟動初選，這正是制度存在的目的，用以確保程序公平、標準一致，避免個人意志凌駕組織運作。後續將靜待黨中央公告正式初選時程，「制度在，就照制度走」。

田芮熙也強調，依據《中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》第六條規定，協調未能產生提名人選時，須回到《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》辦理，新竹縣長提名即依「黨員投票30％、民意調查70％」決定，屬於國民黨行之有年的正式制度，並非特例。

針對徐欣瑩在縣長提名協調會後，要求陳見賢辭去國民黨新竹縣黨部主委一事，田芮熙表示，一切仍將依照黨中央既有的初選與提名制度辦理。她強調，國民黨在新竹縣要贏，但必須「贏得負責、贏得能延續治理」，也直言「前民國黨主席更不必急著替國民黨下指導棋」。

對於徐欣瑩主張「比照民進黨、全面採全民調」，田芮熙則回顧2018年經驗指出，當年徐欣瑩以民國黨主席身分，挑戰國民黨提名的新竹縣長楊文科，民調同樣領先，最終仍以敗選告終。她認為，這正顯示全民調看似科學，卻相當冒險，未獲得基層認同，終究難以勝選。

田芮熙最後表示，陳見賢黨齡45年，從基層市民代表一路走到副縣長，20多年來始終站在第一線，在國民黨最艱困時期扛起黨務、未曾離開。反觀有人為爭取提名，不惜挑戰國民黨制度與決策，她質疑，「2018年地方最困難、黨最需要人撐的時候，徐欣瑩在哪裡？」如今卻要求長期留在國民黨、堅守制度的人讓路，是否合乎情理，也留待社會公評。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

WBC台日戰一票難求 蔡其昌：正規劃東京辦「台灣之夜」應援

中國國民黨新竹縣長提名協調再破局 將進入黨內初選