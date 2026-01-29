藍營新竹、宜蘭選戰陷僵局 郭正亮深度分析：看好吳宗憲出線

隨著2026年地方大選逐漸升溫，國民黨在宜蘭縣與新竹縣的縣長提名戰陸續進入關鍵階段。宜蘭縣議會議長張勝德與立委吳宗憲爭取參選；新竹縣方面，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩競逐黨內提名。針對這兩地選情，前立委郭正亮分析指出，兩地有相似的結構性問題，整體而言他個人較看好吳宗憲出線。

國民黨 宜蘭縣議會議長張勝德與立委吳宗憲爭取參選宜蘭縣長。（資料圖／中天新聞）

郭正亮28日在中天節目《綠也掀桌》中分析指出，相較宜蘭，新竹縣的整合問題更為嚴峻。他質疑陳見賢身兼地方黨部主委卻同時參與縣長初選，直言「這樣不就變成球員兼裁判？」並指出相關傳聞滿天飛。不過郭正亮也提到，後來了解後發現部分說法並非事實，新竹縣議長曾出面說明徐欣瑩當初參選立委時，地方曾有「選立委者不再選縣長」的默契，但徐欣瑩事後親自致電澄清，否認有此共識。

徐欣瑩澄清沒有「選立委者就不選縣長」的共識。（資料圖／中天新聞）

郭正亮認為，新竹縣與宜蘭縣存在相似的結構性問題，地方派系常對現任立委投入縣長選戰產生反彈，形成「當了立委還要搶縣長」的輿論壓力。他強調這樣的形象並非事實，而是刻意被塑造出來，試圖將縣長人選限縮在地方系統內，無論是宜蘭或新竹縣，國民黨都面臨地方派與立委之間的拉鋸，黨中央勢必要出面協調。

郭正亮指出，新竹縣的情勢最為關鍵，若整合稍有鬆動，「少一股力量，鄭朝方就是強勁對手」。至於宜蘭方面，他認為國民黨除了內部整合外，還需處理其他勢力的合作空間，但整體而言他個人較看好吳宗憲出線。

