藍營新莊議員卡位 新人搶出線

新北議員第三選區（新莊區）為目前藍綠白三方皆插旗的唯一選區，選情備受關注。選區共7席議員，除民眾黨1席外，民進黨現任3席，確定將提名4席；國民黨亦現有3席，且已有新人躍躍欲試，是否維持保守提名或增加提名席次，成為藍營討論焦點。

民眾黨在新莊有新北唯一1席的陳世軒，競選連任毫無疑問；民進黨現任有鍾宏仁、林秉宥及翁震州，確定提名4席，隨著鍾宣布不連任，剩下2席則由立委吳思瑤國會辦公室前主任吳奕萱、前行政院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟及前市民代表翁昭仁3人角逐。

廣告 廣告

國民黨目前有議長蔣根煌及議員蔡健棠、戴湘儀共3席。除現任者外，市議員宋明宗新莊服務處主任蕭夙玲日前掛出戶外競選廣告，四維里長吳岳澤也表態有意參選。

地方人士分析，以藍營目前情勢來看，3席相對穩固，若要再添1席仍需加倍努力。現任議員在選區經營與票源結構上各具優勢，但先前曾傳出戴湘儀可能不再連任的消息，讓黨內新人躍躍欲試。最終布局仍有待整合與協調，才能確保藍營穩住既有席次。

蕭夙玲指出，地方長期缺乏真正深耕在地的民意代表，自己投入地方服務已逾16年，累積豐富基層經驗，希望將多年所學化為實際行動，為地方爭取更多建設與福祉。

連任6屆四維里里長的吳岳澤說，自前台北縣議員呂柱卸任後，南新莊地區已近20年未有真正屬於在地的民意代表。地方長輩期盼有人能為地方發聲、爭取權益，也不希望由缺乏地方連結的「空降人選」代表地方，影響實際建設與發展。