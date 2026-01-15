藍營明天協調台中市長提名人選 江啟臣：不宜再拖延

立法院副院長江啟臣接受廣播節目專訪。（摘自網路直播）

藍營台中市長人選明天預計協調，立法院副院長江啟臣15日接受媒體人蘭萱專訪，對於明天協調一事，他表示，他不確定議程，只知名義上是協調，並由黨祕書長李乾龍主持。他也認為，對手早已起跑，基層焦慮持續升高，台中提名時程已不宜再延宕。

主持人問到江啟臣與立委楊瓊瓔不會透過民調初選，而是用協調方式決定人選嗎？江表示，他目前知道由黨祕書長李乾龍主持，並邀組發會、市黨部等地方代表，跟他與楊瓊瓔舉行協調會，他只確定名義上是協調，目前還不能確定議程跟內容談什麼。

江啟臣說，台中提名時程不宜再拖延，包括基層選民、黨內地方要參選的議員，都期望趕快定調市長人選，整體作戰比較好布局，對方民進黨立委何欣純已經就定位2個月，相較對方已經起跑，黨內還沒站上起跑線，難免讓基層焦慮。

江表示，台中市長盧秀燕上周也公開表明希望人選1月底前決定，基層看到對手已經全部就定位打選戰，國民黨卻還看不到底定人選的樣子，這其實還包括議員、里長，還有原住民自治區，涵蓋代表會與區長，嚴格說台中算是「五合一」選戰，還有更關鍵是台中的藍白合，距離投票只剩下10個月，後續還有許多課題要準備。

主持人蘭萱說，外界原本都看好江代表參選，但直到立委楊瓊瓔宣布投入選戰後，似乎讓台中戰局變數多？江啟臣說，黨內民主都要尊重，這是黨員的權益，楊瓊瓔是優秀的資深民意代表，因此有勞黨中央做好溝通、協調跟整合，他希望國民黨最後一定要團結。

江指出，他8年前跟盧秀燕競爭些微差距輸掉，對於他決定為盧抬轎，支持者不太諒解，對方甚至還拱他脫黨參選，但他不想讓民進黨詭計得逞，所以他希望黨內競爭是和諧的，過去國民黨有些初選過於激烈，演變成脫黨參選，對黨的士氣相當不利。

江說，目前跟楊瓊瓔處於競爭階段，民進黨明顯想要見縫插針，這是他不樂見的情況，他跟楊瓊瓔都是台中隊，也是黨內同志，同樣為地方鄉親爭取福利，所以基層才會希望定於一尊，讓情勢穩定。

主持人問到最後仍用協調決定人選？江啟臣表示，要尊重彼此意見，最後都交由黨中央裁量，他謝謝各界給予的支持，所有民調都是參考，現階段首要工作是處理好提名作業，他身為選手就是作好準備，黨中央要讓最有機會勝選的人出線，不要讓盧市長掉棒，而國民黨要在台中延續執政，是黨中央重要的戰略思考目標。

