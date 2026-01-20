藍營春節前敲定新北市長提名 侯友宜：適當時機找出最適合的人

新北市長侯友宜表示，將在適當時機扮演好自身角色，盼市政能順利延續，讓更好的人來為新北市民來服務。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜即將任滿，國民黨由誰挑戰接棒，遲遲沒有定論。最近黨內傳出希望農曆年前就拍板人選，外界好奇侯友宜是否會與國民黨主席鄭麗文見面討論？他今天表示，將在適當時機扮演好自身角色，盼市政能順利延續，讓更好的人來為新北市民來服務。

各黨緊鑼密鼓備戰2026新北市長選舉，民進黨已確定由立委蘇巧慧出征，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻表態有意投入，但國民黨內有台北市副市長長李四川、新北市副市長劉和然等人選，卻沒有進一步答案。

針對鄭麗文期盼於農曆年前完成新北市長人選提名，外界關注侯友宜是否將與鄭麗文見面討論？侯友宜回應，最重要的請大家放心，他會扮演好自己的角色，在適當時間找出最適合人。希望所有的市政都能不斷地延續下去，讓更好的人來為新北市民來服務。

