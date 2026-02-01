即時中心／林耿郁報導

稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！

針對藍營再度以「智庫交流名義」出訪北京，不滿的台灣國成員，一早前往桃園機場表達抗議，並發出聲明強調，在中國持續以飛彈部署、環台軍演與戰爭恫嚇步步進逼台灣，甚至公開鼓吹「血洗台灣、留島不留人」的當下，國民黨主席鄭麗文竟仍公然稱中國為「親人」，此番言論已令人震驚。

然而，更令人無法接受的是，副主席蕭旭岑在無視習近平早已明確定調「九二共識即一個中國政治路線」的事實下，仍高舉「九二共識」大旗前往北京，重啟早已被歷史與民意所唾棄的國共論壇。

為了避開社會質疑與政治敏感性，國民黨刻意將「國共論壇」改名為所謂的「智庫論壇」，試圖營造去政治化的假象。台灣國理事長陳峻涵嚴正質疑：這不是交流、不是對話，而是一場以「論壇」為名、行國共密謀之實的政治大戲，台灣國矢志拆穿「表面明修交流棧道，私下密謀暗渡陳倉」的勾當。

陳峻涵進一步指出，回顧國共內戰歷史，中共一貫運用「和戰兩手」策略，不僅使國民黨失去大片山河，更將其收編為政治工具。時至今日，這套策略早已轉化為對台統戰、滲透與分化民主社會的長期機制。所謂論壇改名，並非內容轉型，而是刻意遮羞、欺騙社會。國民黨高層對中共的戰略目的心知肚明，卻仍選擇主動入局，這早已不只是政治判斷錯誤，而是自甘成為中共統戰鏈條中的一環。

更令人憤怒的是，這場國共密謀恐怕並非單一事件，而是與國民黨近期在國會的作為前後呼應、彼此配合：台灣國認為，藍營一方面阻擋高達1.25兆元的國防特別條例，削弱台灣整體防衛能力；另一方面杯葛中央政府總預算，癱瘓民主政府的正常運作；轉身卻與持續對台施壓的極權政權私下互動。對內削弱台灣，對外取悅北京，「這樣的雙面操作，已是赤裸裸的政治背叛」！

在國際民主同盟全面圍堵中共極權擴張之際，國民黨的行為不僅嚴重傷害台灣的國際信譽，更動搖台灣對外安全承諾。這不只是對台灣人民的不負責任，更是對民主價值的公然背叛。但台灣的未來，從來不是任何政黨可以私下帶往北京進行政治交易的籌碼。

台灣國認為，凡是一邊阻擋國防、癱瘓政府，一邊與極權政權進行政治密謀者，都必須被揭露、被譴責，並被歷史清楚記錄。面對統戰滲透，我們拒絕沉默；面對國共密謀，台灣人民，更不會退讓，而中國國民黨一眾人等，如果視中國為親人，那麼就留在中國好好團圓，「別再回來了！」





原文出處：快新聞／藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來

