藍營智庫團赴北京參加論壇 蕭旭岑：扮演兩岸和平締造者

中國國民黨副主席蕭旭岑（中）偕同國政基金會副董事長李鴻源（左）率團前往北京，參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。訪問團2日清晨搭乘華航CI511班機出發，蕭旭岑在桃機受訪時表示，此行聚焦專業領域，以及扮演兩岸和平的締造者。（陳麒全攝）

蕭旭岑在出關前受訪時表示，此行主要是參與兩岸兩黨智庫之間的論壇交流，重點活動將於翌日進行一整天的論壇討論，後續也將安排前往清華大學參訪；當晚則預計出席由大陸國台辦所主辦的晚宴。

針對外界質疑，雖然行程標榜產業、觀光與經濟交流，但是否可能涉及政治議題，蕭旭岑回應，訪團成員多為專家學者，討論內容聚焦於觀光、產業、精密機械、醫療、能源、防災等專業領域，目的在於為台灣產業與民眾尋求交流合作的可能性，看看是否能在各專業面向形成共識、推動合作。

蕭旭岑強調，中國國民黨此行定位明確，將扮演台灣產業的溝通者、台灣百姓的保護者，以及兩岸和平的締造者，這也是此次訪問的重要使命。

對於是否會會見大陸國台辦主任宋濤，蕭旭岑表示，尊重主人的安排，相關行程相信很快就會明朗。

針對日前國民黨主席鄭麗文提及「對岸是家人、親人」的說法引發討論，蕭旭岑表示「當然認同」，並指出，依中華民國憲法規定，兩岸並非兩個國家，且從歷史、文化、血緣與情感角度來看，雙方本不應被切割，僅是在政治分歧上尚未解決。

李鴻源則指出，兩岸論壇由雙方專家組成，聚焦水利、防災、人工智慧（AI）、精密機械、醫療與觀光等專業領域，盼透過良性互動，實際促進業者合作。他強調，訪團多數成員並非國民黨籍，而是各領域的專家學者與公協會負責人，討論內容著眼於台灣當前亟需突破的課題。

李鴻源表示，台灣與大陸各有優勢與不足，雙方在多個產業面向具有互補空間，希望透過交流平台增進彼此了解、減少歧見，逐步營造和平氛圍，這正是本次論壇的核心目的。

