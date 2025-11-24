藍營最怕的人！陳亭妃台南民調「超震撼」

▲民進黨立委陳亭妃最新民調曝光。（圖／劉祐龍攝影）

[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，台南市長選戰有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，國民黨則是立委謝龍介和前立委陳以信表態投入初選。根據TVBS民調中心今（24）日公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長與謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，將近五成；謝龍介支持度則是34％。

陳亭妃VS謝龍介！支持者年齡層曝光

進一步交叉分析顯示，50-59歲市民支持陳亭妃的比例最高，為53%，與九月調查時相較，大幅上升17個百分點，39%支持謝龍介，減少6個百分點，8%未決定；30-39歲、40-49歲及60歲以上市民，皆有49%支持陳亭妃，支持謝龍介的比例在三成五以下；20-29歲支持陳亭妃的比例最低，為28%，較九月調查時減少近一成，低於支持謝龍介的39%。

中立選民挺陳亭妃 近6成小草支持謝龍介

政黨傾向方面，民進黨認同者有82%支持陳亭妃，較上次略增4個百分點；國民黨認同者有83%支持謝龍介；民眾黨認同者有59%支持謝龍介，較前一次調查下滑11個百分點，但仍高於29%支持陳亭妃；中立選民則是34%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的26%，但有40%尚未決定。



本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center

