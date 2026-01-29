「藍營朋友都很玻璃心」 柯文哲拋「藍白分」喊分工合作

民眾黨創黨主席柯文哲笑稱藍白合也可以是「藍白分」。（陳愷巨攝）





民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城弊案與政治獻金案，遭羈押近1年後終於交保，近日頻頻出席公開活動。他今（29日）被問及與現任主席黃國昌像是「兩個太陽」議題，柯文哲表示，外界一直說「藍白合」，但藍白合也可以是「藍白分」，分工合作、每個人做自己擅長、喜歡的事；媒體再追問藍白分是否也可能變「分手」？柯文哲則直言，世界上什麼事都有，「但國民黨朋友們每個都很玻璃心，民進黨的則是每個都見獵心喜。」

民眾黨昨宣布柯文哲將接任新黨職「國家治理學院院長」，他今天上午出席第5屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前受訪表示，兩個太陽可以合作，像自己每次看法律條文就想打瞌睡，連自己的卷宗都懶得看，「我當一個外科醫生，我要去看法律條文就很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，所以我們就分工合作」，立法院交給黃國昌處理，自己以後專門到南部辦訓練班。

柯文哲表示，外界都說藍白合，但另一種概念也可變成「藍白分」，分工合作、各幹各的，每個人都做最擅長、最喜歡的事，也可以應用在他跟黃國昌的合作關係上。

媒體追問，藍白分是否也可能變分手？柯文哲笑回，世界上什麼事都有，但他感覺「藍營的朋友們每個都很玻璃心，那綠營的每個都見獵心喜」，更酸藍白合就是總統賴清德和立院民進黨團總召柯建銘造成的，不然怎麼會有藍白合？（責任編輯：王晨芝）

