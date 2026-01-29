藍營本周闖關助理費除罪化、自肥加薪54萬？林楚茵送二字：噁心

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/29)表示，國民黨立委翁曉玲急著將貪污助理費除罪化法案排入協商，把助理費變成立委私房錢，47萬餘元增加到54萬餘元，該通過的《國防特別條例》也不付委，這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

國民黨金門立委陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用。外界質疑，此舉如同替涉及詐領助理費的國民黨台中立委顏寬恒等人除罪化，並引發國會助理群起不滿，而後國民黨立委牛煦庭再提修法版本。

林楚茵指出，牛煦庭提案的貪污助理費除罪化法案，1月26日冷凍期一過，28日翁曉玲就迫不及待排協商。

林楚茵說，去年12月26日一讀後，國民黨直接抽出逕付二讀，跳過委員會審查討論。就連之前爭議十足的國會擴權、《財劃法》、《憲訴法》、反年改法案，都還意思走個委員會，這次毫不掩飾，直接過場協商，就是打算這周五趕快輾壓二、三讀。

林楚茵表示，提案草案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，還把現行47萬2760元增加至54萬7600元，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」。

林楚茵說，藍白毫不掩飾的作亂，該審的總預算不給審，該通過的國防特別條例也不付委，這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心。

