藍營松信區新人大爆炸！ 李明璇.楊智伃雙姝對決

2026台北市議員選戰，在國民黨鐵票倉松山信義區，藍營前發言人楊智伃正式宣布投入初選，但藍營新人參選者眾，包括藍委徐巧芯辦公室主任陳暉也傳出有意角逐，湊巧徐巧芯也和楊智伃今(8)日早在吳興市場碰頭，而前一晚，前發言人的李明璇也和民進黨立委王世堅掃街巧遇，王世堅還幫忙喊話，說她是國民黨最好的「最好的璇擇」。

國民黨前發言人楊智伃說：「，楊智伃，凍蒜。」水藍上衣馬尾清新亮相，國民黨前發言人楊智伃，正式宣布要爭取代表藍營，出戰松山信義區市議員，初選掃街初登板，就巧遇國民黨立委徐巧芯，立委(國)徐巧芯VS.國民黨前發言人楊智伃說：「抱一下抱一下，老闆我們有沒有賣蒜阿。」

立委(國)徐巧芯VS.國民黨前發言人楊智伃說：「對我來說這些年輕朋友，都是我們松山信義的寶藏，缺一不可，每一個都是最強戰力，交給選民支持。」徐巧芯不選邊站，但是傳出他的辦公室主任陳暉也有意角逐，國民黨松信選區新人參選競爭激烈。

國民黨預計提名5席，現任3席之外新人僅剩2席空間，除了楊智伃，立委徐巧芯辦公室主任陳暉，還有韓國瑜辦公室主任許原榮，富錦里里長李煥中，北市青工前總會長滿志剛，前發言人李明璇也都有意角逐，國民黨前發言人楊智伃說：「我們的選戰從今天開始，那楊智伃呢，會透過行動，向大家證明，我是松山信義唯一選擇。」

立委(民)王世堅VS.國民黨前發言人李明璇(2.7)說：「國民黨最好的選擇，李明璇。」前一天另一位前國民黨發言人李明璇，意外和綠委王世堅同框，趁著她幫子弟兵呂瀅瀅掃街一同拉抬聲勢，藍營雙姝對決勢必精彩，綠營新人郭凡同樣把握機會，現身吳興市場掃街拜票和鄉親搏感情，藍綠白新人拚出線誰也不讓。

