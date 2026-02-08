藍營松信議員初選 上演雙姝對決

國民黨前發言人楊智伃（前左）8日宣布投入台北市松山、信義議員選舉，在吳興市場掃街拜票時，民眾熱情高喊「凍蒜」。（孫敬攝）

被封為「KMT河智媛」的國民黨前發言人楊智伃8日宣布投入台北市松山、信義議員選舉，強調已準備好代表年輕世代傳承戰力，將與國民黨前發言人李明璇在初選競爭，上演「雙姝對決」，目前藍營在松信形成6人爭取2席新人席次的戰局。

松信議員下屆應選9席，國民黨王鴻薇、徐巧芯成功轉戰立委，民進黨議員許家蓓過世，因此有3席空缺。國民黨現任議員有戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨則有許淑華、張文潔、洪健益。

楊智伃昨在桃園市議員凌濤陪同下，在吳興市場宣布投入松信黨內初選，掃街拜票時巧遇徐巧芯發放春聯，徐贈送象徵「凍蒜」的大蒜祝福楊智伃心想事成，並喊話國民黨要團結一致，支持年輕一代投入政治。

身為「朱家軍」的楊智伃感謝前國民黨主席朱立倫讓她26歲時便承擔發言人重任，認為選舉若沒有民意基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，強調已準備好代表年輕世代傳承戰力。

她指出，自己曾是國民黨最年輕發言人，也是這次黨內初選最年輕代表，松信是從政第1天就居住到現在的地方，不但是衝鋒陷陣的第一線也是療癒依靠的家，投入初選就是要代表松信市民對外發聲，讓善良不再沉默，同時也讓勇敢成為日常。

面對李明璇的高人氣，楊智伃表示，會透過實際行動向選民證明她是唯一選擇，最大競爭對手不是別人，永遠都要跟昨天的自己競爭。

凌濤分析，楊智伃曾擔任體育主播，經過文傳會和國民黨發言人的歷練，在媒體曝光、對抗民進黨司法追殺的過程表現皆為第一，希望松信能給楊更大的力量，若能順利出線，未來必能提供市民更好的問政表現。

國民黨已表態參選松信新人，除了楊智伃還有李明璇、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中和徐巧芯辦公室主任陳暉、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮，因藍營初選保障現任，預料形成6搶2戰況；民進黨擬參選人有北市前花卉公司副董事長呂瀅瀅、北市前議員趙怡翔助理郭凡；民眾黨將提名前黨副祕書長許甫。