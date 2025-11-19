藍營歷任桃園縣長出席新書發表 許信良祝福朱立倫「願總統夢成真」

許信良桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會，歷任縣長前排左起吳伯雄、朱立倫、許信良，後排左起許應深、吳志揚。廖瑞祥攝



前桃園縣長、民進黨前主席許信良今日舉辦桃園中壢事件48週年、《天命》新書發表會，許信良邀請歷任桃園縣市首長出席，包括國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚、民進黨籍代理縣長許應深等人都出席，而民進黨籍的前副總統呂秀蓮、前行政院長鄭文燦反而缺席。許信良與藍綠都相處融洽，現場還開玩笑稱朱立倫是國民黨最好的總統候選人，祝福他夢想成真。

許信良選在中壢事件48週年這天舉辦《天命》新書發表會，邀請歷屆桃園首長出席，包括吳伯雄、呂秀蓮、朱立倫、吳志揚、鄭文燦等人，但呂秀蓮與鄭文燦並未到場，另有國民黨籍桃園市立委牛煦庭、桃園市議員凌濤出席，而民進黨則有前秘書長、前立委張俊宏與前民進黨立委邱垂貞、林豐喜等人到場。他特別提到，鄭文燦在最後一刻親自致電想參加，但是擔心來到現場後轉移焦點。

許信良表示，民主政治最重要的精神，就是讓社會中不同的意見，透過各種政黨與代表互相折衷、妥協；只有一件事情是不能妥協的，那就是信仰，當今民主政治最大的困境，是主要政黨都想把自己「絕不妥協的信仰」當成國家立場；反觀之下，當時他「夜奔敵營」與前總統李登輝會面，就是由吳伯雄安排，促成後來的政黨補助制度，使今日所有主要政都受惠，讓台灣的民主更加健全。

許信良桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會，吳伯雄出席。廖瑞祥攝

桃園的首長藍綠皆有之。國民黨籍的吳伯雄連任3屆桃園縣長後，許信良擊敗國民黨候選人並於1977年當選桃園縣長。吳伯雄致詞時首先表示，外界似乎將他倆視為「敵對人物」，但早就已經「恢復邦交」，當初他早就知道，許信良不可能被國民黨提名，但他執意脫黨參選，「該狠的狠、該軟的軟，把我們打得措手不及，結果輸得心服口服。」

吳伯雄與朱立倫、吳志揚等人排排坐在台上，不過吳伯雄話鋒一轉表示，若許信良仍擔任黨主席做決策，應該不會發起大罷免，而他若負責決策，也不會發起，那就是同樣的鄰居互相對立，「吃飽太閒」。

許信良桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會，朱立倫出席。廖瑞祥攝

朱立倫致詞時回憶，48年前他仍是建中的高二學生，正逢中壢事件前夕、許信良參選縣長，他自願當助選員，到處替他拉票，而許信良當選後，他還在建中班刊寫了一篇〈桃園縣長之評析〉，把他從提名受委屈、輔選過程、中壢事件、作票事件全寫進去，他差點因此被記大過，最終逃過一劫，「如果當年真的被記大過，我可能已經當過民進黨主席。」

許信良在書中有一章是「志在總統的農家小孩」，他曾於1999年退出民進黨以參選總統。而他在場則稱讚，如果國民黨真的要找一位總統，沒有比朱立倫更好的人選，希望朱立倫不要像他一樣「貢獻這麼大、竟然那麼多人不感謝他，希望他有一天能實現一生的夢，我是沒有機會實現，希望他不要放棄。」

