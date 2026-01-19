藍營母雞誰當怎麼談？新北黨部證實「劉李會」1月底前登場

2026新北市長選舉將近，有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然今（19）日透露，新北市地方黨部再處理的過程中已經預估提名期程。黨部主委黃志雄證實，預計1月底左右將讓劉和然和也有意爭取黨提名的台北市副市長李四川見面談。（POP撞新聞提供）

2026新北市長選舉將近，有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然今（19）日透露，新北市地方黨部再處理的過程中已經預估提名期程。黨部主委黃志雄證實，預計1月底左右將讓劉和然和也有意爭取黨提名的台北市副市長李四川見面談。

劉和然今天接受媒體人黃暐瀚訪談，談到如何決定新北市長參選人，劉和然表示「我覺得就是見面聊，因為都還沒有碰到面」，不管是任何場合，黨的機制只要出來「那我就一定是尊重」。他談到，黨中央提名授權給新北市地方黨部先處理，地方黨部在處理的過程中會訂預估的期程，經過整體考量定出1月底左右。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，1月底前一定會找時間，讓劉和然和李四川碰面談，強調「不進行初選最好，希望以協調取代」，但若一定要初選，黨部也一定會在2月17日以前完成。

