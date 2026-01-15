藍營民代介入綠嘉義縣長初選 基層炸鍋批「賠了夫人又折兵」

國民黨嘉義縣議員詹琬蓁與前立委翁重鈞師徒撕破臉後，此次綠營初選高調介入挺黃榮利，遭藍軍痛批踐踏政黨立場。（圖／翻攝自詹婉蓁臉書）

民進黨嘉義縣長黨內初選確定蔡易餘代表出戰，而民調當晚藍營民代縣議員詹婉蓁等人公開表態力挺黃榮利，引爆基層藍營支持者高度不滿。地方人士直批「是要多沒出息？」、「故意讓王育敏難堪嗎？」，嘉義藍營內部火藥味濃厚。

嘉義縣長初選民調於13日進行，當晚國民黨籍縣議員詹琬蓁於臉書發文，暗示支持者「接到電話民調知道要怎麼講」，留言區立刻湧入大量「黃家班」支持者，高喊「唯一支持民進黨黃榮利」；此舉也被外界視為藍營公然介入綠營初選、為特定人選動員發聲。

廣告 廣告

藍營基層隨即炸鍋痛批，公開挺綠不僅觀感極差，更形同打臉黨嘉縣黨部主委、立委王育敏，最離譜的是，介入還大輸，數據難看、賠了夫人又折兵。藍營地方民代直言，詹琬蓁與前立委翁重鈞師徒撕破臉後，政治立場屢遭質疑，如今高調挺綠、甚至介入風向操作，讓藍軍支持者無法接受，「為了一己政治算計，不惜踐踏政黨立場」。

民進黨嘉義縣議員黃榮利今年元旦在國民黨民雄鄉長林于玲陪同下參加公所辦的升旗典禮。（圖／翻攝黃榮利臉書粉專）

此次嘉義縣長綠營初選已並非單純黨內競爭，而是出現「部分藍營民代全面介入」的罕見現象。從元旦期間黃榮利與國民黨籍民雄鄉長林于玲同框參加藍營元旦升旗典禮，到部分藍營民代接連公開表態支持，整體操作已被視為刻意結合藍營勢力，影響綠營初選民調走向。

綠營民代指出，自稱賴系的黃榮利「不演了」，公然結合國民黨勢力，動員藍營人馬介入初選，試圖影響民調結果，此舉不僅應證「黃家班」的投機政治立場，也證實「反明文規定」策略民眾已不買單。

藍營地方幹部也直言，藍軍民代「倒戈助攻」是步險棋，不僅重創藍軍士氣，也傷害長期支持者的認同，「這樣的行為，基層怎麼吞得下去？」有看不下去的資深黨員，已向上反映藍營高層盼內部檢討，相關爭議持續延燒，也為國民黨在嘉義縣的地方整合投下高度不確定性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著

世界級金脈成形！ 沙國驚爆再挖出200噸黃金