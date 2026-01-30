藍營法案大清倉! 衛廣法.黨產條例三讀通過

政治中心／綜合報導

法院本會期最後一次院會，藍營進行法案大清倉，將爭議三大爭議，衛廣法及黨產條例三讀通過，另外助理費除罪化修法，因藍白立場不同，尚在協商階段，不排除挑燈表決。

立法院長韓國瑜：「贊成108票反對0票棄權0票。」

立法院會期最後一天，對於放寬社宅入住資格，租屋市場透明化等推動居住正義的"住宅法修正草案"，藍綠白難得有共識，台下掌聲此起彼落，但針對被視為替中天解套的衛廣法，及護航救國團、婦聯會的黨產條例，藍白強渡關山，綠營阻擋到底。

民進黨團書記長陳培瑜：「你們現在的修法會不會回溯到，正在進行行政訴訟的中天電視台，幫我協尋2019年，舉辦反紅媒大遊行的黃國昌委員，甚至還在遊行的前幾天，親自走到NCC要求撤銷中天執照，等一下我們來看一看，黃國昌跟民眾黨，你們等一下怎麼表態。」

藍白聯手讓衛廣法、黨產條例三讀通過，民進黨團協尋2019年立場反紅媒的黃國昌。（圖／民視新聞）

韓國瑜敲下議事槌，衛廣法及黨產條例三讀通過，但國民黨立委游顥這話，立即點燃綠營怒火。

立委（國）游顥：「聽到辦活動就可以占領一個地，讓我想到太陽花學運，但是許多的許多的，你不要推王鴻薇委員，吳思瑤你不要推王鴻薇委員。」

藍白聯手讓衛廣法、黨產條例三讀通過，藍綠立委上前對峙。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「對國民黨來講，選舉最重要的就是金錢還有宣傳，這也不是我講的，是國民黨之前要推他們法案的時候，他們的副主席自己講的，要在選舉之前，趕快把金錢跟宣傳就定位。」

為了護航不當黨產做的不當比喻，藍綠立委上前對峙，三大爭議法案，除了助理費除罪化修法，因爭議大仍在協商，藍白再俠人數優勢，宛如失速列車，一路闖關。

