藍營為中配參政修《國籍法》 李忠憲批：一鍵開啟合法化國家滲透

國民黨團擬推動國籍法修法，保障陸配參政權，引起外界討論。資料照，廖瑞祥攝



日前花蓮縣富里鄉一名村長，因具備中國國籍遭解職，經訴願決議撤銷原處分。不過內政部長劉世芳表示，若該名中配回復村長資格，內政部仍會依法請地方政府解除村長職務。近日國民黨立院黨團擬推動修法，讓陸配參政權不受《國籍法》規範，引起外界質疑。成大教授李忠憲昨日（11/25）在臉書發文指出，若國民黨修法通過，將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，「香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期。」

李忠憲在臉書以《比香港快十年：立法院一鍵開啟「合法滲透模式」》為題發文指出，幾年前台灣還在討論要不要通過「數位身分證」這個可以掌握全民所有資料的數位獨裁基礎，如今立法院卻提出讓效忠中國領導人習近平的中國人，也能在台灣當公務員。

李忠憲直言，若這個法通過，實質效益只有一個，就是中國正式獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，至於傅崑萁提案的本質，則是將中國人的身分。從「國安風險對象」轉為「合法公職身分」、「合法政治參與者」，讓中國籍人士有資格進入台灣政府部門任職。

李忠憲指出，一旦這些人進入公務體系，就可進入行政部門掌握資料、人口、戶籍、基礎建設、警政、能源，取得敏感國家資訊，建立內部人脈網路，進行「合法化的國家滲透」。「香港就是從公部門開始被滲透，十幾年後只剩中聯辦。」

李忠憲表示，幾年前台灣還在爭論數位身分證會不會造成「數位獨裁」，今天立法院更有效率，直接讓效忠習近平的中國人也能來台灣當公務員，這不是立法、是在替台灣寫一套「無需開戰、和平接管」的作業流程。至於北京最愛的「國安風險、合法身分、政治參與」三部曲，過去在香港花了20年才做到，台灣靠傅崐萁，也許只要一個會期。「若這種法真的通過，我們的法條下一頁大概會寫『未來中國領導人，也可視為台灣人民』。」

