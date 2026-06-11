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即時中心／陳奕劭報導

前台北市長柯文哲涉及京華城案，在野黨立委提案修正刑事訴訟法，今（11）日於司法及法制委員會排案審查，其中由國民黨立委翁曉玲提出修正刑訴法第108條「縮短羈押期限」，連同黨立委吳宗憲都看不下去，直言修法恐讓重大案件的被告找到脫身空間，造成刑事偵查、犯罪偵查的崩潰。

翁曉玲提縮短羈押期

翁曉玲在委員會表示，她提案偵查中羈押期間縮短為1個月，然後必要時可以再延長1個月；審判中為2個月，那必要時也可以再延長一次2個月。希望督促檢、警儘速完成初步偵查與起訴，避免過度依賴羈押，由於羈押涉及基本人權，加上還有其他替代手段，希望進一步落實「羈押為最後手段」國際原則。

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吳宗憲表示，他在立院審查條文，會考量實務現場能不能落實執行，檢察官、法官、警察、調查官有沒有辦法用、用了能不能保障告訴人跟被告的權益，也要看提案的修法目的有沒有必要性，有沒有配套，是否因噎廢食，搞到國家大亂。

他指出，前陣子立院討論預防性羈押條文時，考量酒駕、毒駕及兒少性剝削等案件，因具有集團性、再犯性或被害人眾多的這種高危險性的案件，因此給予法官有更寬的權利，讓他可以從事預防性羈押，討論羈押條文同樣適用預防性羈押的案件。

快新聞／藍營爆內鬨！翁曉玲提「縮短羈押期」修法反遭吳宗憲公開打臉

國民黨立委吳宗憲。（圖／民視新聞）

吳宗憲擔憂被告因此脫身

吳宗憲提到，根據去年掌握數據，法院核准羈押案件前5名為詐欺、毒品、竊盜、殺人及家庭暴力，這5案核准羈押比例高達83%。若只是解決個案問題而修法，反而可能讓這些被人民深惡痛絕的被告找到脫身空間。

吳宗憲強調，犯罪偵查不是「去菜市場買菜」，收到東西要一層一層查，才能找到幕後主嫌；以詐欺案件為例，警方查獲機房後，仍是透過通聯紀錄、水房交易紀錄等證據，才能追到幕後的人。

他認為，若為了某些案件，反而去限縮檢察官的羈押的時間，加了一大堆要件，會不會讓這些人民最痛恨的這 83%的案件反而沒辦法辦下去？過往自己查案件，即使羈押2個月再延押2個月，很多案件4個月仍未必查清楚。

吳宗憲續指，目前許多案件已涉及跨國犯罪，檢調若要向外國調取資料，必須透過外交部來回，時間動輒數月，這樣修法恐造成刑事偵查、犯罪偵查的崩潰。

他提到，自己也覺得有幾個個案的偵查與審理方式，連他都無法接受，但他不希望為了少數案件，反而讓83%的案件得到大禮包，因此希望審慎修法。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／藍營爆內鬨！翁曉玲提「縮短羈押期」修法慘遭吳宗憲公開打臉

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