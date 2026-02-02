藍營狂打關稅卻失血！黃暐瀚一看民調曝警訊

▲賴清德總統民調奇蹟似回升，政治評論員黃暐瀚分析，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度與施政滿意度同步回升，其中信任度更出現「黃金交叉」，引發政壇關注。政治評論員黃暐瀚分析，這波民調反彈並非偶然，而是「民進黨這半年做對了事」，反觀國民黨在關稅議題上「猛攻卻打不到點」，甚至反噬自身聲望。

黃暐瀚透露，自己在今早臨時收到最新民調數據，緊急更換直播主題，他指出，賴清德目前施政滿意度為46％、不滿意度48％，未來極可能將出現「黃金交叉」；而在賴總統的信任度方面，以46.9％高於不信任的43.3％，已經出現「黃金交叉」。

廣告 廣告

黃暐瀚回顧去年8月，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」；半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

其中，「台美關稅談判」成為重要指標，民調顯示，由行政院副院長鄭麗君主導的談判結果，獲得53％民眾滿意，僅31.9％不滿意。黃暐瀚直言，國民黨中央與立法院黨團連日猛攻，將談判結果痛批為「喪權辱國、一無是處」，但數據卻顯示，民調是過半支持。

黃暐瀚直言，台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。他也強調，得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆輾壓柯志恩！高雄市長民調超驚人 「這選區」藍贏面最大

賴清德民調重返上風！黃揚明喊「恭喜國民黨」：即將讓他連任成功

北市議員爽領800萬頭獎？游淑慧自爆「獨門撇步」：每期都中獎